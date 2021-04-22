Сильна злива та град: Закарпаття накрила потужна буря – промовисте відео

Села на Закарпатті засипало рясним градом. У четвер, 22 квітня, цей західний регіон накрили затяжні дощі.

Кадрами негоди у соцмережах поділилися місцеі мешканці. Вони, зокрема, демонструють розмір градин.

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Буря пронеслася у селах:

Доробратово (Мукачівська громада);

Ільниця (Іршавська громада);

Нижнє Болотне (Зарічанська громада);

Онок (Виноградівська громада)

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Яку погоду прогнозують на Закарпатті

Негода затримається в області ще щонайменше на день. У п'ятницю, 23 квітня, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +9...+11 градусів.

Вже 24 квітня, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів. Водночас погода буде ясною, опадів очікувати не варто. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.