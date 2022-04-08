Закидуватимуть "м'ясом", – ексспівробітник СБУ припустив, чого чекати від окупантів

Росія вже ввела в Україну усю робочу техніку, яка в них була. На нашу територію уже зайшли найбільш боєздатні підрозділи.

Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі 24 каналу. Він також сказав, чого чекати від окупантів надалі.

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За його словами, на паперах техніки в росіян дуже багато. Однак залишається під питанням – що з цієї техніки самостійно їздить, літає і чи є люди, які можуть усім цим керувати.

Зараз ми бачимо, як пішла наступна хвиля, коли зібрались на війну військові з Туви – найбільш криміногенного району Росії. Навіть екіпірування у них не на найкращому рівні.

Чого далі чекати від окупантів

Росія і далі буде продовжувати нас закидати своїм "м'ясом". Воно непрофесійне, але воно є. До цього треба готуватися,

– наголосив Ступак.

Він також додав, що росіяни будуть обстрілювати усе підряд, навіть якщо немає військових позицій. Це все ще триватиме. Ба більше, у них досі є на озброєнні крилаті ракети.

"І вони продовжуватимуть бити по об'єктах інфраструктури. Нам треба їх збивати", – додав ексспівробітник СБУ.

Ступак припустив, до чого готуватись: дивіться відео