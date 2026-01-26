Усі варіанти неприйнятні: бойова медикиня відповіла, якого фіналу війни чекає

За майже 4 роки великої війни сприйняття перемоги дуже сильно змінилося. Те, чого українці прагнули у 2022 році, сьогодні виглядає майже нездійсненним, а реальність змушує дедалі частіше говорити про болючі компроміси.

Сьогодні практично неможливо назвати варіант завершення війни, який буде прийнятним для усіх. Як зауважила в розмові з 24 Каналом керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова, для неї перемога взагалі неможлива.

Дивіться також Можливо лише за однієї умови: чи стане Донбас демілітаризованою зоною

Чи існує прийнятний фінал війни?

За словами військової, для неї перемога неможлива, оскільки її коханий Дмитро Коцюбайло загинув. Також поруч уже немає сотень друзів, знайомих, тих, хто справді мав відзначати перемогу, адже зробив дуже багато для того, щоб вона настала.

Тому не можу сказати, що для мене буде прийнятним. Я ненавиджу слово компроміс, але в умовах, в яких ми сьогодні ведемо війну, ми не можемо не йти на компроміс з нашого боку. Бо це просто самогубство,

– наголосила Аліна Михайлова.

Є люди, які вивчали міжнародне право, мають відповідні знання. Вони беруть участь у цьому процесі. Але важливо розуміти, з ким ми сідаємо за стіл переговорів. Мовиться про країну та людину, яка може пообіцяти, а за тиждень все забути, не дотримуватися жодних домовленостей.

На думку керівниці "Ульфу", у майбутньому нас все одно чекає війна з Росією. Європа та США мають "придушувати" Росію санкціями, це нам допоможе, але вони цього не робитимуть. На жаль, життя українців сьогодні не прирівнюється до нафти чи мільярдів доларів.

Я вважаю, що ми можемо перемогти тільки силою, але нам самим це зробити не вдасться. Партнери не хочуть нам цього дати. Тому ми заручники ситуації. І в цьому не винен Зеленський чи хтось інший, хто веде переговори. Винні тільки ми, бо у нас була слабка армія,

– підкреслила Аліна Михайлова.

Наше військо не було готовим до війни. Його роками розкрадали, продавали зброю, закривали заводи. Робилося все, щоб ми не мали ніяких потужностей. Тому ми увійшли у 2014 рік зі слабкою, неспроможною армією. Лише завдяки волонтерам і народу вона виросла.

"У 2022 році ми теж не були готові до війни, бо кому ця війна була цікава? Тому те, що зараз "викручують" руки нашим представникам на переговорах – це зрозуміло. І зрозуміло, що Україна також "викручує" їм руки. Компроміс має бути, але не через захоплення далі територій", – додала керівниця медичної служби "Ульф".

Зараз навіть не мовиться про відвоювання територій, бо це неможливо. Росіяни не вийдуть з областей, які захопили. Якщо Україна наполягатиме на тому, що це наша умова, то Ужгород може стати зоною бойових дій. Але прикро те, що найбільше про умови миру кричать люди, які ніяк не долучені до війська.

Що відомо про хід мирних переговорів?