Угода між Ізраїлем і ХАМАСом готова на 90%: залишились ключові питання

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, а також обміну заручниками, наближаються до завершення. За словами високопосадового палестинського чиновника, угоду вже узгоджено на 90%, але залишаються принципові питання, які потребують вирішення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Переговори про припинення вогню в Газі на фінішній прямій.

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ХАМАС і Ізраїль на порозі миру

Одним із головних питань залишається збереження військової присутності Ізраїлю у стратегічному Філадельфійському коридорі, що на кордоні Гази з Єгиптом.

Окрім цього, сторони обговорюють створення буферної зони вздовж кордону Гази, яка перебуватиме під міжнародним наглядом.

План припинення вогню передбачає три етапи, зокрема обмін полоненими: Ізраїль звільнить палестинських ув’язнених у відповідь на повернення ізраїльських заручників. У рамках угоди ХАМАС має звільнити всіх 96 заручників, 62 з яких, за оцінками Ізраїлю, ще живі.

Перемовини відбуваються за посередництва США, Катару та Єгипту. Представники ХАМАСу заявили, що угода можлива лише за відмови Ізраїлю від додаткових вимог.

Якщо ключові питання будуть узгоджені, оголошення про припинення бойових дій може прозвучати вже найближчими днями.