Динаміка бойових дій виключає тривалу війну, – Карась припустив, чи буде пауза на фронті

Прогнозувати точні терміни закінчення війни доволі складно. Головна причина – постійне технічне вдосконалення методів ведення боїв та робота над помилками в обох сторін.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. За його словами, війна закінчиться раніше, ніж за 2 роки.

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Хід війни буде змінено

Євген Карась пояснив, що ймовірним є факт запровадження тривалого затишшя на лініях фронту вже через рік.

Росія зазнає дуже серйозних поразок і буде вимушена піти на вигідне для нас перемир'я,

– наголосив він.

На його думку, внаслідок цього буде звільнено Крим, відбуватиметься повернення Луганщини та Донеччини, не виключено, що звідти втікатимуть російські військові та всі винні в окупації української території.

Військовослужбовець зазначив, що наразі дійсно продовжується мобілізація в Україні для того, щоб не втратити жодного сантиметра наших земель і сконцентрувати всі наявні сили задля спільної мети.

"Зараз іде підготовка військ до цієї операції для того, що ця атака була успішною й вона зробила стратегічний перелом та звільнення наших земель", – переконаний він.

За його словами, наразі технологічно війна дуже змінюється.

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Ворог так просто не відступить

Євген Карась розповів, що наразі на полі бою використовуються нові повітряні, наземні системи, системи зв’язку. Також триває війна дронів та супутникових даних.

Чому важко наперед передбачити, якою буде війна? Тому що у противника теж може виникнути якесь технологічне рішення, яке буде дуже проблемним,

– зауважив він.

Український захисник зазначив, що попри все росіяни будуть давати до останнього відсіч ЗСУ, бо противник теж проводить роботу над помилками.

"Динаміка активних бойових дій, які зараз тривають, виключає, що ця війна надовго затягнеться", – підкреслив він.

На його думку, зіткнення із ворогом, звісно, буде кривавим, але розв'язка військового конфлікту прогнозується швидше, ніж за 2 роки.

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