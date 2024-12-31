Коли закінчиться війна в Україні: прогнози Financial Times

У Financial Times вважають, що війна Росії з Україною може закінчитися внаслідок мирної угоди між державами. Проте для цього новообраному президенту США Дональду Трампу доведеться посилити підтримку Києва та тиск проти Кремля.

Укладення угоди може відбутися вже у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Finacial Times.

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Які передумови мають бути для закінчення війни

За даними FT, для завершення повномасштабної війни Сполученим Штатам доведеться погрожувати Росії більш жорсткими санкціями. Окрім цього, також посилити підтримку України. Це дозволить переконати Кремль серйозно поставитись до мирних переговорів.

Натомість союзники США переконуватимуть Трампа в тому, щоб він не знімав з порядку денного питання членства України в НАТО, принаймні на початковому етапі.

Водночас українському президенту Володимиру Зеленському, ймовірно, доведеться погодитися на фактичний, але не юридичний контроль Росії над тимчасово окупованими територіями. В обмін на це Україна може отримати європейські гарантії безпеки за підтримки Вашингтона. Проте за таких умов вступ держави до НАТО буде нібито заморожений.

Зазначимо, що раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не визнає свої окуповані території російськими. Він додав, що сподівається на їхнє повернення дипломатичним шляхом.