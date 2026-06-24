На економічному форумі у Санкт-Петербурзі колишній російський розвідник Андрій Безруков заявив, що Росія повинна готувати критичну інфраструктуру під землею і навіть заставляти людей жити там для продовження війни. Так хочуть підтримувати роботу воєнної машини й воювати щонайменше два десятиліття.

Як зауважив 24 Каналу ветеран армії США Пол Левандовскі, такі слова навряд чи відображають реальну картину того, що відбувається у Росії. Дотепер Кремль боїться оголошувати повну мобілізацію, щоб не посилити невдоволення людей.

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Чи справді Росія може воювати десятиліттями?

Сьогодні Володимир Путін покладається на контрактників, серед яких колишні ув'язнені, студенти, яких відрахували з університетів. Російська мобілізаційна система навіть не була готова провести нормальний призов до армії.

Тому коли хтось виходить і каже, що Росія воюватиме десятиліттями, – це просто не відповідає поведінці Росії у війні й тому, до чого вона була готова. Думаю, справжній сенс тут – це рівень самообману. Людина бреше сама собі, щоб переконатися, що неправда є правдою,

– наголосив ветеран армії США.

Сьогодні пропагандистам для того, щоб продемонструвати силу доводиться переходити у сферу антиутопічної наукової фантастики. Це є черговим свідченням того, наскільки погано у них йдуть справи. Якби у Росії була реальна стратегія, щоб зламати хід катастрофічної для неї війни – цей план уже б представили у Кремлі.

"Натомість їхній план полягає в тому, щоб жити під землею. Це ознака того, що всі хороші ідеї закінчилися. Тепер вони пропонують такі варіанти", – додав Пол Левандовскі.

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Нагадаємо, кремлівський чиновник Юрій Ушаков заявив, що Росія "чекає на перемогу", а не на виконання домовленостей, яких досягли в Анкориджі під час зустрічі Путіна і Трампа. Тоді нібито узгодили план завершення війни, але він так і не почав працювати.

Перед тим Володимир Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом. У ньому пропонував двосторонню зустріч та закінчення боїв на теперішній лінії зіткнення. Російський диктатор таку пропозицію відхилив. Попри це Україна досі готова до перемовин і хоче якнайшвидше покласти край війні.