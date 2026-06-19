Путіна підштовхуватимуть закінчити все, – джерела про реакцію партнерів на атаки по Москві

Партнери України, в тому числі президент США Дональд Трамп, визнали, що її позиції стали сильнішими. Водночас ситуація з переговорами щодо закінчення війни складна.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Офісі Президента.

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Як партнери відреагували на далекобійні санкції України?

Джерела зазначили, що на тлі зміцнення позицій України, партнери також зрозуміли, що російська сторона вводила їх в оману щодо реальної ситуації у війні.

Крім того, партнери позитивно оцінили удари по важливих для агресора об'єктах у Москві як відповідь, зокрема, на нещодавній російський обстріл Києво-Печерської Лаври.

Однак ситуація з переговорами щодо завершення війни в Україні залишається складною, адже Володимир Путін не залишає наміру воювати.

Але Путіна все більше і обставини, і його оточення будуть підштовхувати все закінчити. Також тиск працює ефективно. З дефіцитом бензину і блокуванням аеропортів,

– заявили джерела в ОП.

Яка позиція США?

Джерела також повідомили, що Сполучені Штати сподіваються активніше долучитися до дипломатичної роботи щодо України та відійти від конфлікту в Ірані.

Вони загалом підтримують, що треба заходити з сильних позицій. Взяли в роботу кілька нових ідей, заради яких власне і були зустрічі G7,

– додає джерело.

Наразі Україна очікує відповіді американських партнерів щодо питань, які обговорили на саміті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з російським диктатором, якого назвав "безумцем". Однак посилення позицій Києва Європа має повністю долучитися до процесу. Зокрема, запровадити нові санкції проти Кремля.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що розпочавши війну, Путін припустився історичної помилки. Тому, чим довше російський лідер не завершуватиме війну, тим складнішою буде ситуація для нього та його режиму.