Буде потужний сигнал Путіну: є 2 найнадійніші гарантії безпеки для України

Зараз йдуть багато дискусій про гарантії безпеки для України. Тут важливо зробити все можливе, аби вони були дієвими. Адже можна сильно "обпектися".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що будь-які поступки Путіну щодо війни в Україні одразу запускають масштабну гонку озброєнь у світі в бік ядерної зброї. У такому випадку всім стане зрозуміло, що непорушності кордонів більше немає.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

Як наголосив Тизенгаузен, будь-які гарантії безпеки, які не можна буде одразу застосувати – це повна маячня. Тому пропозиції на кшталт "Путін знову нападе – і ми вас приймаємо в НАТО" взагалі не підходять. У цьому випадку завжди знайдеться умовна Угорщина, яка буде виступати проти. Путін завжди знайде когось, хто візьме російські гроші.

Можуть бути 2 реальні гарантії безпеки. Перша – прийняття України в НАТО тут і зараз. Тоді це буде сигнал для Путіна. Він точно не нападе. Друга – передача серйозної зброї. Трамп показує, що у світі тепер лише бізнес та право сильного. Хочеш захисту – віддай половину ресурсів. Надра України оцінюють в 14 трильйонів доларів. З якого дива ми маємо віддати половину за 70 мільярдів доларів, 90% з яких ще й залишилися у США?

– сказав Тизенгаузен.

На його думку, Україні, можливо, було б варто розглядати пропозиції від інших країн, які будуть зацікавлені в наших ресурсах та готові передати серйозну зброю. Це може бути Туреччина.

Можливо, варто обережно подивитися в бік Китаю. Є враження, що у них значно більше важелів впливу на Росію, ніж у Сполучених Штатів. Адже російська економіка перебуває в колосальній залежності від Китаю.

За Китай будуть говорити, що це авторитарна країна. Але нам вижити треба. Хто дасть реальні гарантії безпеки, якщо партнери-друзі кажуть, що заберуть ресурси, але гарантії не дадуть. У США говорили про якісь війська, які охоронятимуть корисні копалини. Це ж будуть умовні ПВК. Чи стримають вони Путіна. Не думаю. Раз у нас така ситуація, то маємо бути відкриті до всього,

– вважає Тизенгаузен.

Додамо, Китай з початку повномасштабної допомагає російській економіці триматися на плаву. А, за даними The Wall Street Journal, у Китаї пропонували організувати саміт між Путіним і Трампом без участі Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, якими мали б бути дієві гарантії безпеки для України. Зокрема, якщо наша держава не буде в НАТО, то потрібна велика армія, яка була б рівна за чисельністю з російською.