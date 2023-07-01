Ніякого заколоту Пригожина не було, була спецоперація колективного Путіна, – прем'єр Ічкерії

Росією керує колективний Путін, тому навіть заколот Євгенія Пригожина був спланованою спецоперацією. Її провели для того, аби виявити невдоволених та посилити чинний кремлівський режим.

Таку думку під час пресконференції висловив прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він наголосив, що однією з причин заколоту також було встановлення контролю над російським міноборони, повідомляє 24 Канал.

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"Заколоту не було"

Закаєв наголосив, що "повстання Пригожина" було спланованою спецоперацією. Він заявив, що це був не заколот, а вигідні для кремлівського режиму процеси.

Те, що ми бачили кілька днів тому, – ніякого заколоту не було. Чому світ сприйняв це як заколот, я цього не розумію. Була спецоперація, яку вони провели. Ось цей колективний Путін провів її, щоб посилити систему та режим, які на сьогодні є,

– заявив прем'єр Ічкерії.

За його словами, такий заколот Пригожина мав не меті певні вигідні процеси. До прикладу, всього за один день у Росії змогли виявити усіх, хто був незадоволений чинним кремлівським режимом.

Окрім того, Закаєв пояснив, що всі подібні "перевороти" мають єдину мету – встановити контроль та владу. Такі спецоперації почали проводити ще у далекому 1991 році, коли КДБ мала на меті "підім'яти" під себе усі організації. До цього часу єдиною установою, яка не була "оброблена" КДБ, – російське міноборони.

"Спецоперація Пригожина була націлена на те, щоб узяти під контроль російське міноборони. Це не означає, що там усе буде стабільно, ні. Але все буде залежати від того, яким чином складеться ситуація в Україні", – пояснив Закаєв.

Прем'єр Ічкерії наголосив, що лише перемога України у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія, припинить існування цієї системи. Закаєв наголосив, що нині усі, хто хоче позбутися загрози від агресора, має докласти зусиль до перемоги.

Путін не контролює ситуацію

Заколот Пригожина продемонстрував не лише слабкість Путіна, а й вказав на майбутні протистояння. Так, під час одноденної "громадянської війни" у Росії відбулося загострення конфлікту між Пригожиним і так званим "лідером Чечні" Рамзаном Кадировим. Він відкрито засуджував дії очільника ПВК "Вагнера", підтримував Путіна та відправив своїх бійців батальйону "Ахмат" на "захист Москви".

Закаєв вважає, що це означає лише одне – Путін не контролює ситуацію у хаосі. У майбутньому такі події можуть призвести до протистояння ПВК, а Росія – перетвориться на Північну Корею.

"Хто виконуватиме роль Кім Чен Ина – відкрите питання. Ось за це і будуть боротися, задля цього і створюються приватні армії", – наголосив Закаєв.