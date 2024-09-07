Це не було несподіванкою, питання полягало лише в даті, – Буданов про заколот Пригожина

Заколот засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина не був несподіванкою для української розвідки. Про ці дії "кухаря" Владіміра Путіна було відомо заздалегідь.

Про це в інтерв'ю Сергію Жадану у "Радіо Хартія" розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України – Кирило Буданов, інформує 24 Канал.

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Що знало ГУР про заколот Пригожина

Глава ГУР наголосив, що задум Євгєнія Пригожина про заколот, який стався у червні 2023 року, не був абсолютно несподіваним для українських розвідників.

Саме день, коли почався (заколот – 24 Канал), був. А задум – ні,

– зазначив Буданов.

Генерал підкреслив, що українська розвідка читає документи загарбників про ситуацію всередині їхньої країни. За словами начальника ГУР МО, там досить серйозні речі описують.

"Не так усе гладко, як хочуть показати. Тому вони й показують, що все "добре"", – сказав він.

Окрім цього Буданов наголосив, що в російських документах описують такі рухи, про які він дізнавався, вперше, що вони взагалі існують. До прикладу, генерал назвав сепаратистський національний проєкт "Смаляндія", який є у Смоленській області країни-агресорки.

Глава розвідки також підкреслив, що націоналістичні рухи у Росії існують. Зокрема, у Дагестані сильно, а от в Чечні – не дуже. Кирило Буданов зазначив, що, згідно з цими документами, у Росії такі назви рухів є, які його дуже дивували й в яких регіонах вони існують.

До слова, начальник розвідки також зазначив, що у Росії вже окреслені регіональні лідери етнічних меншин, особливо в Дагестані, які могли б виступити проти Путіна. А загалом ГУР активно працює в цьому напрямку.