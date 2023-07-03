Вагнерівців уже активно звозять до Білорусі: частина з них проходить навчання

Збройний заколот Пригожина провалився. Глава ПВК "Вагнера" про щось там буцімто домовлявся з Лукашенком. Серед його зобов'язань – перекинути своїх найманців на територію Білорусі. І це вже відбувається.

Відповідну інформацію озвучили у телеграм-каналі, пов'язаному з ПВК "Вагнера". Мовляв, найманці Пригожина вже облаштовуються в одному з таборів у Білорусі.

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Найманці не сидять без діла

За наявними даними, наразі триває облаштування однієї з трьох баз для вагнерівців. Вона розташована поблизу Осиповичів, що у Могильовській області. І про неї говорять впродовж останнього тижня дуже і дуже активно. У мережі навіть показали, як виглядають зсередини намети, в яких мешкатимуть бійці ПВК "Вагнера".

У телеграм-каналі зазначають, що найманці не просто сидять собі десь у лісі. Частина їхніх підрозділів розпочала тренувальний процес. Відомо, що вони відпрацьовують танкові маневри та маневри з важкою технікою на полігоні. Він розташований за кілька кілометрів на південь від наметового табору.

Крім того, відпрацьовують вагнерівці штурмові дії під прикриттям артилерії. Причому роблять це як вдень, так і вночі.

У вагнерівців "відпустка"

Журналістам вдалося поспілкуватися з рідними одного з найманців. Вони розповіли, що деякі вагнерівці уже в Білорусі, а деякі готуються вирушити до країни, якою керує Лукашенко.

Їх зараз у Білорусь перекидають, вони там навчатимуться, тренуватимуться постійно. Поки що у військових діях участі не братимуть. І взагалі зараз вагнерівці місяць – півтора у відпустці і не беруть участі в бойових діях. Через тиждень він буде в Білорусії, там навчатиме білоруських військових,

– заявив батько одного з найманців.

Брат іншого вагнерівця розповів, що його родич уже в Білорусі. Причому його туди перекинули не з табору у Росії, а з України, де він брав участь у бойових діях.

Інша жінка заявила, що її родича відправили до Білорусі. За її словами, вагнерівці "на кордоні з Україною і Польщею стоятимуть і навчатимуть інших".

Вона додала, що в останніх числах червня до країни перекинули батальйон найманців (до 950 бійців – 24 Канал). Причому від свого родича вона дізналася, що багато бійців ПВК "Вагнера" вирішили повернутися до Росії, відмовившись їхати до Білорусі.