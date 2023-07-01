Через кілька годин після початку заколоту в Росії голова ЦРУ говорив із Наришкіним

Коли Євгеній Пригожин почав заколот у Росії, директор ЦРУ Вільям Бернс зателефонував голові служби зовнішньої розвідки країни-терориста Сєргєю Наришкіну. Основною метою було запевнити Кремль, що США жодним чином до тих подій не причетні і це є виключно внутрішньою справою Росії.

Про це на умовах анонімності повідомили американські чиновники, які знайомі з цим питанням. Розмова Бернса та Наришкіна – контакт США та Росії на найвищому рівні на тлі заколоту.

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Про що говорили Бернс і Наришкін

Американські ЗМІ називають директора ЦРУ Вільяма Бернса частиною стратегії Білого дому, адже саме через нього Вашингтон передає потрібні сигнали Росії. Цього разу США через Бернса запевнили Росію в особі голови служби зовнішньої розвідки країни-терориста у тому, що Вашингтон ніяк не причетний до заколоту.

Чиновники, з якими спілкувалося видання, відзначили, що США прагнуть уникнути надання Кремлю будь-якої інформації, щоб звинуватити зовнішніх ворогів у заколоті Пригожина та його наслідках.

За словами одного з чиновників, Бернс дав Наришкіну чітко розуміти, що заколот вагнерівців – виключно внутрішня справа Росії.

Білий дім відмовився коментувати цю інформації відзначивши небажання розкривати особливості окремих дипломатичних переговорів.

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Бернс та Наришкін говорили не вперше

14 листопада 2022 року голова ЦРУ Вільям Бернс та очільник служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін зустрілися особисто в Анкарі – столиці Туреччини.

Тодішня тимчасова повірена у справах посольства США в Росії Елізабет Руд наголосила, що у США та і Росії є способи управління ядерними ризиками за допомогою переговорів між розвідувальними службами. Тож нібито саме це і було метою зустрічі директора ЦРУ з Наришкіним.

За даними американської преси, Вільям Бернс тоді чітко пояснив Сєргєю Наришкіну, які наслідки спікатимуть Росію, якщо вона застосує ядерну зброю проти України.

Які саме наслідки Бернс передрік Росії за застосування зброї масового ураження – невідомо, однак, вочевидь, їх би варто було пригадати російській стороні, яка готує теракт на ЗАЕС. Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що якщо Росія вчинить теракт на Запорізькій АЕС, то це буде рівноцінно застосуванню ядерної зброї.