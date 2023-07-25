У Кремлі різко відреагували на статтю WP про те, що Путін знав про "заколот" Пригожина

Видання Washington Post заявило, що Путін був попереджений про "заколот" Пригожина. Натомість у Кремлі заявили, що це нібито нісенітниці.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею" дані про ситуацію навколо "заколоту" Євгена Пригожина. Матеріал про це було опублікували у Washington Post.

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Що трапилось

Видання Washington Post написало, що служби безпеки попередили Путіна про підготовку можливого "заколоту" Пригожина за 2 – 3 дні до події.

Анонімні джерела в силах безпеки України та деяких європейських країн стверджують, що після цього в Росії було вжито заходів щодо зміцнення безпеки кількох стратегічних об'єктів, зокрема Кремля, де збільшили штат президентської охорони й видали більше зброї. Проте інших дій вжито не було.

Реакція Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков відповів виданню, що ці заяви – "нісенітниця" і їх поширюють люди, "у яких нуль інформації".

Власне, це все, що змогли відповісти у Кремлі. Дуже "лаконічна та аргументована відповідь". Вочевидь, витік цієї інформації став для Кремля несподіванкою, тож вигадати щось краще там просто не встигли.