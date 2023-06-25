Поспішали до Ростова: під час заколоту в Росії з-під Мар'їнки втекли кадирівські підрозділи

Поки у Росії тривав заколот вагнерівців, на околицях Мар'їнки почали метушитися підрозділи кадирівців "Ахмат-Восток". Кадирівські посіпаки почали втікати зі своїх позицій.

Про це в етері національного телемарафону заявив пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний. За його словами, кадирівці неочікувано знялися з позицій та почали відхід з Мар'їнки.

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ЗСУ підбили ворожий БТР

Ярослав Чепурний розповів, що аеророзвідка помітила відступ підрозділу "Ахмат-Восток" з позицій під Мар'їнкою. Однак спокійно втекти їм наші воїни не дозволили.

"Ахмат-Восток", який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали,

– розповів Чепурний.

У результаті удару по посіпаках Кадирова, наші воїни успішно підбили ворожий БТР.

Водночас за словами пресофіцера, інші формування не виявляли намірів покидати позицій, а в день заколоту в Росії кількість обстрілів українських позицій з боку окупантів майже не змінилася.

Кадирівці, вочевидь, поспішали до Ростова

Уранці 24 червня у ході заколоту Євгенія Пригожина та ПВК "Вагнера" Росія втратила контроль над Ростовом-на-Дону – його захопили найманці. Удень у місті помітили підрозділи кадирівців. Цьому передувала заява очільника окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзана Кадирова про те, що його посіпаки поїдуть у "зону напруженості".

Та "тік-ток війська" Кадирова жодним чином не відзначилися у подіях у Ростові. Вагнерівці на чолі з Пригожиним самі покинули місто після того, як було оголошено про домовленості в результаті переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, а Кремль оголосив про закриття кримінальних справ проти очільника вагнерівців.