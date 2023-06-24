Це ніж у спину, ми виїжджаємо до "зони напруженості", – Кадиров відреагував на заколот Пригожина
Майже через добу на заколот Євгенія Пригожина відреагував так званий "глава Чечні" Рамзан Кадиров. Він охарактеризував дії ватажка вагнерівців як "мерзенне зрадництво".
Заяву Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі. Окрім того, він почав виправдовуватися, чому вчасно не відреагував на повстання Пригожина, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Громадянська війна в Росії офіційно почалася, – ПВК "Вагнера"
"Це ніж у спину"
Кадиров не зміг оминути таку важливу подію у Росії, як заколот Путіна. А тому вирішив усіляко висловити свою підтримку злочинному кремлівському режиму. Так званий "глава Чечні" заявив, що дії Пригожина – "це ніж у спину та справжній військовий заколот". Окрім того, Кадиров почав виправдовуватися, що буцімто не зміг вчасно відреагувати на події, бо "мав довгий переліт".
Він почав бідкатися, як неодноразово попереджав, що "війна – не час для вирішення суперечок у тилу". Важливо наголосити, що Кадиров, вочевидь, більше не вважає російську збройну агресію "спецоперацією". За таких обставин глава Чечні почав жаліти російських загарбників на передовій, адже позаду – "зрадлива авантюра".
Хоча раніше Кадиров міг підтримувати Пригожина у деяких висловлюваннях, проте зараз – вирішив не ризикувати. Він почав співати дифірамби Путіну, а також заявив, що "цілком підтримує кожне слово" російського диктатора. Окрім того, Кадиров закликав не вірити обіцянкам Пригожина, адже "безпека держави – понад усе". Ба більше, він боїться, що ситуацією можуть скористатися "вороги на Заході".
У своїй істериці Кадиров також почав жалітися, що дії Пригожина є викликом державі, проти якого "треба згуртуватися". Аби допомогти протистояти заколоту вагнерівців, глава Чечні разом зі своїми бійцями вже виїхав до "зони напруженості".
Бійці Міноборони та Росгвардії в Чеченській Республіці вже виїхали до зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність! Заколот має бути пригнічений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!
– заявив Кадиров.
Що відомо про заколот Пригожина
- Увечері 23 червня Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по базі вагнерівців у тилу. Як наслідок – чимало найманців загинуло.
- Після цього ватажок ПВК "Вагнера" оголосив війну військовому керівництву Росії, зокрема – Шойгу.
- На ранок 24 червня стало відомо, що вагнерівці захопили Ростов-на-Дону. Пригожин заявив, що під їхнім контролем перебувають військові об'єкти, серед яких – аеродром.
- Згодом у мережі з'явилася інформація, що вагнерівці просунулися далі й почали захоплювати військові об'єкти у Воронезькій області.
- У ПВК "Вагнера" заявили, що заколот перетворився у справжню громадянську війну. І хоча у Кремлі не поспішають із висновками та діями у відповідь, проте у низці регіонів запровадили режим контртерористичної операції.