В Ростов вже в'їжджають кадирівці: в мережі з'явилися перші відео

Після оголошення ватажком ПВК "Вагнера" війни міноборони Росії прокинувся і самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що його війська поїдуть в "зону напруженості".

Місцеві жителі вже помітили перші машини кадирівців неподалік від міста, а також колони військової техніки на під'їздах до Ростова. Напередодні Кадиров публічно підтримав Путіна та виступив проти дій Пригожина.

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Техніку кадирівців помітили у Ростові

Колони танків та іншої військової техніки помітили неподалік селища Матвіїв Курган, що у Ростовській області. Ватажок найманців Кадиров заявляв раніше, що готовий використати цю зброю, щоб "зберегти єдність Росії".

Бійці Міноборони та Росгвардії в Чеченській Республіці вже виїхали до зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність! Заколот має бути пригнічений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!

– заявив Кадиров.

Та першу автівку кадирівців вже помітили і на під'їздах до Ростова-на-Дону.

Машина кадирівців біля Ростова / Відео з соцмереж

Раніше Рамзан Кадиров погоджувався з Пригожиним у деяких тезах, проте після оголошення головою "Вагнера" початку війни проти міноборони Росії засудив його дії. Захоплення вагнерівцями об'єктів у Воронежі та Ростові Кадиров назвав "ножем у спину та справжнім збройним заколотом".

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