Пригожин планував захопити Шойгу і Герасимова під час бунту, — WSJ

Під час свого невдалого заколоту керівник вагнерівців планував захопити вище військове керівництво країни-терориста. Мова йде про міністра оборони Сєргєя Шойгу та голову генштабу Валєрія Герасимова.

Про це повідомляє видання з посиланням на слова західних офіційних посадових осіб. Євгенію Пригожину довелося прискорити реалізацію плану через те, що Кремлю стало відомо про його плани.

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Який був план у Пригожина

Спершу очільник найманців "Вагнера" планував захопити Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова під час їхнього візиту до Ростова-на-Дону. Однак через витік планів довелося діяти швидше. За словами західних посадовців, цей поспіх, ймовірно, і є однією з причин провалу.

Віктор Золотов, керівник російської нацгвардії, також напередодні підтвердив, що керівництво країни-терориста знало про плани Пригожина і дані вони отримали безпосередньо з таборів вагнерівців.

Також про плани дізналися і на Заході. Задуми Пригожина мали шанс на успіх, але в умовах імпровізації через витік планів, заколот зазнав провалу.

Проте, дані розвідки викликають питання про ступінь влади Путіна після того, як Москва не змогла перешкодити військам "Вагнера" пройти майже весь шлях до Москви, попри те, що Кремль знав про змову,

– відзначає видання.

План Пригожина полягав у накопиченні зброї, техніки та боєприпасів, яких йому, до слова, завжди "не вистачало". Також керівник вагнерівців сподівався на те, що підрозділи регулярної армії окупантів підтримають його.

Видання відзначає, що все ж деякі командири таки стали частиною змоги, оскільки інакше важко пояснити, як вагнерівцям вдалося захопити мільйонне місто Ростов-на-Дону.

Західні чиновники припускають, що Сєргєй Суровікін – командувач повітряно-космічних військ, міг бути обізнаним у планах Пригожина, які йому міг повідомити сам очільник найманців. Однак не виключено, що саме Суровікін і повідомив ФСБ про задум, оскільки війська під його командуванням завдали удару по колоні вагнерівців, а сам генерал записував звернення до найманців із закликом не брати участь у заколоті.

Після захоплення Ростова, Пригожин відправив кілька тисяч найманців у напрямку Москви, а сам керував заколотом із бункера у штабі Південного військового округу. Західні розвідники припускають, що якби не втручання Лукашенка, то все б закінчилося збройним зіткненням у російській столиці. Водночас сам Лукашенко вигідно скористався ситуацією, адже він сподівається на те, що вагнерівці у Білорусі посилять його безпеку.

Колишній чиновник російського міноборони заявив, що заколот спричинив масові чистки в Росії через нерішучість у його придушенні. Наприклад, Суровікіна з дня заколоту так і не бачили.