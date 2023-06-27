Заколот Пригожина став найжорсткішим викликом для Путіна за 23 роки при владі: аналіз WP

Збройне повстання Євгена Пригожина у Росії сильно похитнуло російський уряд. Заколот вагнерівців зруйнував ретельно створений міф, який був наріжним каменем президентства Путіна, про те, що він уособлював стабільність і силу.

Багато хто з верхівки російської політики та бізнесу не впевнені, що кремлівський диктатор зможе оговтатись від цього. Один бізнесмен, який побажав залишатись анонімним, сказав, що Путін під час заколоту показав світові, що він ніхто і ні на що не здатний.

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Початок краху Росії

Російські еліти в один голос заявляють, що останні події в Росії повністю зруйнували репутацію Путіна.

Ведуться ігри, яких ніхто не розуміє. Контроль над країною частково втрачено,

– сказав російський чиновник, близький до вищих дипломатичних кіл.

Увесь світ спостерігав, як найманці Пригожина легко захопили контроль над головним командним центром у Ростові-на-Дону, не стикаючись з опором, а потім безперешкодно просувалися до Москви.

"Як вони можуть гнати танки за сотні кілометрів на північ у бік Москви, і їх не зупинили? Не було опору. Коли у вас є багатотисячні колони людей, які крокують, і ніхто не може це зупинити, то втрата контролю очевидна" – сказав російський чиновник.

Заяви Пригожина поставили під сумнів політику Путіна

Путін у своєму зверненні наполягав, що всі кроки були вжиті за його прямим розпорядженням, щоб "уникнути великого кровопролиття".

Але залишається відкритим питання про те, як Путін міг дозволити Пригожину уникнути звинувачень у організації збройного повстання, адже його сили збили гелікоптери та військовий літак і вбили щонайменше 13 російських військовослужбовців.

"Це має бути справа про тероризм. Це були дуже серйозні злочини, але знову нічого не зроблено", – сказав один з московських бізнесменів.

У своєму аудіоповідомленні Пригожин наполягав на тому, що він намагався забезпечити виживання своєї ПВК "Вагнера", а не скинути Путіна. Він сказав, що боїться, що його група буде захоплена російськими військовими, і намагається переконатися, що ті, хто вчинив "велику кількість помилок" у війні в Україні, будуть покарані.

Словесні напади лідера Вагнера на російське військове керівництво, які він нівелює протягом місяців, виявили глибокі розбіжності всередині російської еліти щодо ведення війни Путіна, а також щодо загальної політики російського президента.

Вагнерівцям допомагали інші спецслужби

Пов'язаний з Кремлем політичний консультант Сергій Марков зазначив, що події останніх кількох днів показують, що "країна рухається не в правильному напрямку". За його словами, "якщо нічого не змінити, це точно повториться".

Двоє московських бізнесменів припустили, що найманці Пригожина не змогли б безперешкодно просунутися по дорозі до Москви, якби їх не підтримувала частина російських спецслужб.

Чеченські бойовики, направлені до Ростова-на-Дону, здавалося, нічого не робили, а інші сили, спрямовані для протидії військам Вагнера, підірвали лише один міст, намагаючись уповільнити просування повстання.

"Вони ніби лише показували президенту, що вони щось роблять, а насправді нічого не робили, і президент Росії нічого не контролював. Боротьба Пригожина за керівництво російськими збройними силами може означати більш глибоку боротьбу в російських службах безпеки за майбутнє президентство Росії", – сказав бізнесмен.

У Кремлі вже шукають наступника

Найбільш руйнівним для іміджу російського президента стало його рішення укласти угоду з Пригожиним. Засновниця російської політичної консалтингової компанії Тетяна Станова вважає, що у таких умовах Путін виглядає слабким і схожим на фігуру, яка злякалася і була змушена піти на компроміс".

"Повстання Пригожина оголило багато вразливих місць режиму. Путін сприйме це дуже серйозно і спробує прикрити слабкі місця", – припускає Станова.

Російський чиновник сказав виданню, що годинник уже цокає за правлінням Путіна. Крім того, він додав, що дехто в Кремлі зараз шукає наступника.

"Україна тиснула на Дніпро, Херсон і Бахмут. У 1917 році стався заколот, і Росія програла Першу світову війну, і режим упав. У 1991 році Росія програла афганську війну і режим упав. Якщо ми програємо війну з Україною, режим впаде, і ми не зможемо його повернути", – підкреслив посадовець.