Мінську, зустрічай: Пригожин разом із вагнерівцями покинув Ростов

Після завершення заколоту Євгеній Пригожин разом зі своїми найманцями "Вагнера" покинув штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Тепер, ймовірно, очільник організації рушає в Білорусь.

Кадри з місця публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що вагнерівці покидали місто під схвальні вигуки та оплески місцевих мешканців.

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Пригожин покинув Ростов

Після анонсованих домовленостей з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, у Кремлі заявили, що всі кримінальні справи проти Пригожина закриють. Керівника ПВК "Вагнера" відправлять у Білорусь. Гарантією того, що він зможе виїхати у Кремлі назвали "слово Путіна".

Після цих заяви Пригожин та решта найманців вирішили покинути Ростов. Вони вийшли з будівлі Південного військового округу, захопленої уранці 24 червня, сіли в автівки та виїхали з місця.

Вагнерівці покидають Ростов: дивіться відео

Цікаво, що "звичайні росіяни" попри намагання певних груп людей довести, що війна в Україні є тільки війною Путіна, під схвальні вигуки та оплески проводжали вбивць-найманців та їхнього керівника. Попри те, що всі вони є воєнними злочинцями.

Місцеві мешканці проводжають вагнерівців: дивіться відео

Пригожин їде в Білорусь

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що всі порушені кримінальні справи проти Євгенія Пригожина будуть закриті, а слідство припинять. Водночас керівник вагнерівців відправиться у Білорусь.

Що Пригожин робитиме там – невідомо. Водночас вагнерівців, які брали участь у заколоті, обіцяють не переслідувати через "бойові заслуги" як учасників війни з Україною.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав рішення Пригожина про відступ фатальним і наголосив, що наказ про ліквідацію очільника "вагнерівців", який віддав особисто Путін, виконають. Причиною того є та паніка та страх, які відчули кремлівські еліти під час заколоту.