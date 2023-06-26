Уміє захищати диктаторів: які небезпеки для України від перебування Пригожина в Білорусі

Після спроби заколоту в Росії Євгєнія Пригожина мали відправити в Білорусь. Та якщо він почне займатися тим, чим займався в Росії та в Україні, то це буде не дуже приємна річ для України.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що Пригожин – боржник Лукашенко.

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"Він йому врятував життя двічі. Вперше – якби Пригожин пішов на Кремль по-серйозному, то рано чи пізно його б вбили. Почали б тупо бомбардувати пригожинців і всіх "під корінь", адже це лише так робиться", – зазначив Жирнов.

Мовляв, білоруський диктатор врятував життя "кухаря Путіна", оскільки він домігся помилування від російського диктатора. По-друге, саме через те, що Владімір Путін його помилував, це дало "гарантії" та можливість піти Пригожину.

При цьому в ці "гарантії" ексспівробітник КДБ не дуже вірить, адже про них сказав прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков.

"Він сказав: "Гарантії" Путіна – це слово Путіна". Це сказав Пєсков, який бреше, про Путіна, який бреше у квадраті. Тому, найімовірніше, Пригожин не вірить жодному слову, жодним обіцянкам", – додав колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Що Пригожин може робити в Білорусі

Через те, безумовно, глава ПВК "Вагнера" буде створювати собі безпеку з розрахунком на те, що Путін, ймовірно, цілеспрямовано буде намагатися його вбити. А от щодо перебування в Білорусі, то там "кухар Путіна" може отримати громадянство. До того ж йому можуть надрукувати багато паспортів на різні імена, як це було в Росії. Там при обшуках в центрі ПВК знайшли декілька документів Пригожина на різні імена.

А далі Євгєній Пригожин безумовно буде охороняти самого білоруського диктатора. І для Алєксандра Лукашенка – це великий виграш, адже Пригожин це зможе зробити.

"Пригожин тим і займається – що-що, а диктаторів охороняти він вміє. Для цього не треба великі сили – окремий відбірний батальйон. Його достатньо, аби на 100% гарантувати життя Лукашенко", – сказав Сергій Жирнов.

Які можливі загрози для України

А далі, припускає ексспівробітник КДБ, з часом ватажок найманців може зібрати на території Білорусі дві армії – це може бути 100 тисяч бійців. При цьому, Пригожин, ймовірно, не буде набирати людей в Білорусі. Він просто може звезти туди своїх найманців.

Думаю, цілеспрямовано цим займеться. Якщо, раптом, вони, не дай Боже, з території Білорусі підуть в Україну, то проти них буде дуже тяжко битися Україні,

– припустив колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

При цьому, самопроголошений президент Білорусі віддав багато артилерії та боєприпасів Путіну. Тож, якщо вагнерівці таки підуть з території республіки, то в них, ймовірно, не буде дуже багато важкої зброї та великого боєзапасу.

"Якщо підуть, то це буде в 100 разів небезпечніше, якби просто пішла білоруська армія. Вона, ймовірно, ніколи б не пішла в Україну, а от ПВК Пригожина з Білорусі може піти. Це дуже неприємна річ", – зауважив Жирнов.

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