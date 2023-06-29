Куди поділись російські генерали: Reuters аналізує чутки після заколоту Пригожина

Найвищі російські генерали зникли з поля зору громадськості після невдалого заколоту ПВК "Вагнера" у Росії. Він був спрямований на повалення вищого військового керівництва, на тлі прагнення президента Владіміра Путіна відновити свою владу.

За непідтвердженими даними, щонайменше одну людину затримали. Її нібито зараз допитують.

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Що відбувається з російськими генералами

Начальник штабу збройних сил Росії генерал Валєрій Герасимов після заколоту вагнерівців не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні. Також про нього не згадували в пресреліз Міністерства оборони з 9 червня.

Варто зауважити, що 67-річний Герасимов є командувачем російської війни в Україні. На думку деяких західних військових аналітиків, він – володар одної з трьох "ядерних валізок" Росії.

З поля зору також зник генерал Сєргєй Суровікін, якого російська преса прозвала "генералом Армагеддоном" за його агресивну тактику в сирійському конфлікті. Він є заступником командувача російськими військами в Україні.

У вівторок видання The New York Times на основі брифінгу американської розвідки повідомило, що Суровікін був заздалегідь обізнаний про заколот і що російська влада перевіряє його причетність.

Кремль 28 червня применшив значення цього повідомлення, заявивши, що буде багато спекуляцій і пліток, а наступного дня окупанти взагалі відмовилися відповідати на запитання про Суровікіна.

На запитання, чи довіряє Путін Суровікіну, речник Кремля Дмітрій Пєсков також не дав відповіді. Він сказав лише, що російський президент працював з міністром оборони та начальником генерального штабу, а не з кимось такого рангу, як Суровікін.

Американські чиновники повідомили, що Суровікін підтримував Пригожина, але західна розвідка не знає з упевненістю, чи допомагав він "повстанню" вагнерівців у будь-який спосіб.

Про арешт Суровікіна також повідомили:

російськомовна версія газети Moscow Times,

один з військових блогерів.

Інші ж воєнні кореспонденти, які мають велику кількість підписників у Росії, заявили, що його та інших старших офіцерів допитує ФСБ з метою перевірки їхньої лояльності.

Журналісти Reuters не змогли з'ясувати, чи заарештували Суровікіна, чи його разом з іншими перевіряли на благонадійність у рамках більш стандартної перевірки.

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У Росії тривають чистки

Телеграм-канал, яким керує колишній пресофіцер міністерства оборони Росії, повідомив про чистку в збройних силах РФ. Мовляв, влада намагається відсіяти військовослужбовців, які продемонстрували "недостатню рішучість" у придушенні заколоту найманців. Адже була низка повідомлень про те, що частини збройних сил країни-терористки, схоже, мало що зробили для того, щоб зупинити бойовиків "Вагнера" на початковому етапі повстання.

Збройний заколот приватної військової компанії "Вагнера" став приводом для масової чистки в лавах російських збройних сил,

– мовиться у повідомленні.

Такий крок, якщо він підтвердиться, може:

змінити спосіб ведення Росією війни в Україні,

спричинити заворушення в лавах у той час, коли Москва намагається зірвати український контрнаступ.

Це також може закріпити або підвищити позиції інших високопоставлених військових і силовиків, які вважаються лояльними. Варто зауважити, що офіційного коментаря з боку міністерства оборони Росії щодо того, що відбувається, не було.

Вагнерівці 24 червня захопили військові об'єкти в Ростові, у Воронежі та йшли на Москву. Проте найманці раптово зупинилися за 200 кілометрів від неї.