Під час роботи на лікарняному, Разумков розкритикував антиолігархічний законопроєкт Володимира Зеленського. Спікер Верховної Ради зазначив, що закон "не готовий до розгляду".
До теми Підписів не збирають, – у "Слузі народу" прокоментували гроші за відставку Разумкова
Я так зрозумів, Разумков вважає, що депутати 20 вересня поспішили, коли вирішили не тягнути зі законом і спробувати ухвалити його до кінця тижня. Розберімо ці 3 події докладно, і якщо вам здається, що спікера парламенту Разумкова стало забагато у нашому з вами житті, то я цілком погоджуюся.
Разумков захворів на COVID-19
Те, що невакцинована людина може захворіти у розпал всесвітньої пандемії коронавірусної інфекції – про такі ризики усі чудово знають і їх розуміють. Мені здавалося, що не вакцинуються лише ті, хто живуть у лісі подалі від людей та яким немає від кого заразити, тож і робити щеплення немає особливої потреби.
Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Втім Дмитро Разумков живе не в лісі, а серед людей, з якими активно контактує. Ба більше, вкрай дивно, що він, мало не третя за впливовістю людина в Україні, своїм небажанням вакцинуватися може бути не надто правильним прикладом для інших.
Сподіваймося, що тепер він точно змінить свою думку й решта українців побачать, що хворобі байдуже, кого вражати. Вона однаково нещадна і до небожителів, які в маршрутках точно не їздять, і до тих, хто в тисняві комунального транспорту, як мінімум, двічі на день.
Пану Разумкову хочу щиро побажати легкого перебігу хвороби й швидкого одужання, тим паче, що він наче непогано себе почуває. Водночас потрібно розуміти, що повторювати за ним усім не варто:
- легкий перебіг хвороби буде не у всіх;
- як і окрема палата у відомчій лікарні "Феофанія";
- власна чергова реанімаційна бригада;
- й лікування наслідків коронавірусу за бюджетні гроші.
Цікаво Кулуарний скандал: Разумков відкладає деолігархізацію в довгий ящик
Підкуп народних депутатів
На погоджувальній нараді 20 вересня, яку спікер проводив онлайн, він поділився інформацією про підкуп депутатів у парламенті. Мовляв, їм пропонують від 50 до 100 тисяч гривень в обмін на голоси за "деякі відставки".
Про які саме відставки мовиться, він не конкретизував і прізвищ не називав. Водночас із контексту зрозуміло, що мовиться саме про його відставку. Відтак Разумков попросив антикорупційних правоохоронців перевірити такі його підозри.
У "Слузі народу" запевнили, що ці чутки не відповідають дійсності, оскільки жодних ознак немає – підписів за це ніхто не збирає, щоб поставити на розгляд сесійної зали, намірів таких у них теж нібито немає. Окрім цього, Разумков перебуває на лікарняному, й було б неетично й незаконно відправити його у відставку.
Повний випуск "Pro новини": дивіться відео
Однак диму без вогню не буває, тож я не виключаю, що занадто самостійний спікер українського парламенту Банковій дійсно не потрібен. Він може навіть бути для неї небезпечним, хоча би тим, що нелояльний через власні політичні амбіції вчорашній союзник може підкласти свиню й на тлі скандалу гучно грюкнути дверима та піти у самостійне плавання.
Водночас чутки, що його хочуть прибрати, бо він нібито є загрозою для Зеленського, насамперед вигідні самому спікеру. Я б не надто здивувався, якби він зажадав сам про себе такі чутки розповсюджувати.
Із них випливає, що Разумков є самостійним політичним гравцем, фігурою співставною з президентом і що для його усунення депутатам потрібно аж по 100 тисяч гривень хабаря. Тому я б усі ці чутки ділив на 15 або взагалі наразі не звертав би на них особливої уваги.
Антиолігархічний закон
На погоджувальній нараді голосами лідерів 3 фракцій – "Слуги народу", "За майбутнє" і "Довіри" ініціювали розгляд так званого антиолігархічного закону до кінця тижня. Зробили це попри те, що спікер парламенту наголошував про неготовність законопроєкту до розгляду в сесійній залі. Зсилався на те, що немає висновків ні від українських правників, ні від Венеційської комісії.
Правок депутати до закону внесли силу-силенну, але в нас з усіма законами так відбувається. Загальну тенденцію можна описати двома прислів'ями: "Дорога ложка к обеду" і "Лучшее враг хорошего". Пробачте що російською, я недостатньо філолог, щоби швидко підшукати відповідні замінники українською.
Важливо Комітет Ради з оборони таки підтримав законопроєкт про олігархів
Тобто ті наші закони, зокрема і антиолігархічний, можна покращувати нескінченно. Там завжди є і буде що змінити для більшої ефективності та відповідності Конституції. Однак, якщо таке покращення законопроєкту може тривати місяцями або роками, а закон потрібен нам "на вчора", то краще, щоби його таки проголосували цього тижня, інакше є ризик, що його не проголосують ніколи.