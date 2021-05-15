Закон працює не для всіх, – Антоненко висловився про справу Медведчука

Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді, відправили на цілодобовий домашній арешт. Його справу прокоментував Андрій Антоненко, якого понад 500 днів тримали під вартою, перш ніж відпустити додому.

В ефірі одного з українських телеканалів Антоненко наголосив, що закон повинен бути одним для всіх. Проте, вочевидь, наразі він працює вибірково.

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Коментуючи рішення суду, він зазначив, що у Медведчука, на відміну від Василя Стуса, були найкращі адвокати. До того ж, спрацювала презумпція невинуватості.

Медведчук був адвокатом Стуса. Попри це, погоджувався з усіма твердженнями сторони звинувачення. Дисидента засудили до 5 років, він помер у в'язниці.

Те, що закон в Україні працює вибірково, Антоненко назвав ганьбою. Адже людину, яку звинувачують у державній зраді, судді відпустили додому.

Зауважимо, що Медведчука звинувачують не лише у державній зраді, а й у розкраданні національних ресурсів в українському Криму та порушенні законів й звичаїв ведення війни.

Паралелі зі справою Шеремета

Антоненко порівняв рішення щодо кума Путіна зі справою Шеремета. Зокрема зазначив, що його та інших фігурантів запроторили за ґрати, не маючи доказів причетності.

"І за тими брехливими папірцями, які представляли в суді ще на початку, коли нас затримували. Просто немає слів для обурення", – підсумував він.

Коротко про справу Шеремета