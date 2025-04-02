У Міноборони розробили альтернативу закону про демобілізацію, – Веніславський

Наприкінці березня у Міністерстві оборони розповіли, що працюють над законопроєктом про демобілізацію. Втім, точних термінів нема.

ВенУ найближчий час законопроєкту про демобілізацію не буде. В ефірі "Радіо Свобода" журналістка поцікавилася у нардепа та члена Комітету Ради з нацбезпеки Федора Веніславського, як тоді влада планує боротися зі СЗЧ, передає 24 Канал.

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Що сказав нардеп

За словами Веніславського, у Міноборони розробили механізм ротації на фронті. Він передбачає екілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби і участі у бойових діях. Це своєрідна альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби. Нардеп уточнив, що нововведення матиме вигляд не закону, а підзаконних нормативно-правових актів та директиви Головкома.

"Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати", – сказав посадовець у відповідь на запитання, коли може запрацювати новий механізм ротацій.

До слова, на початку 2025 року у Міноборони казали, що вже розробили законопроєкт про демобілізацію, але потрібні три місяці для розробки механізмів заміни демобілізованих. Зазначалося, що тривають дискусії щодо залучення підрозділів з тилу до бойових дій та удосконалення рекрутингових механізмів.