"Тисячі гривень штрафу або в'язниця": що передбачає скандальний законопроєкт про дрова

В Україні можуть ухвалити закон, який передбачає штрафи або навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт вже ухвалила Верховна Рада і тепер документ направили на підпис президенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №9665. Зазначається, що цей законопроект має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні.

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Що передбачає "законопроєкт про дрова"

Законопроєкт №9665, тепер більш відомий як "законопроєкт про дрова", передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

Незаконна вирубка деревини в Україні залишається серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави. Вона призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах,

– написали в пояснювальній записці до законопроекту.

За незаконне зберігання дров, якщо їхню вартість оцінюють до 30 тисяч гривень, українцям загрожує штраф від 34 тисяч гривень. Якщо вартість деревини становить понад 30 тисяч гривень, ситуація ускладнюється: порушникам може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Відповідно до законопроєкту, громадян пропонують штрафувати навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 кубічного метра, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.

Однак на цьому нововведення не закінчуються. Українців також можуть карати за сінокосіння і пасіння худоби, заготівлю очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід. Однак йдеться лише про ті ділянки, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

Такі дії передбачатимуть накладення штрафу на громадян від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 850 гривень) і на посадових осіб – від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5 100 гривень).