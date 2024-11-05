У Зеленського кажуть, що президент не підпише "закон про дрова", – ЗМІ

Володимир Зеленський не підпише закон про посилення відповідальності за незаконний обіг деревини, який назвали "законом про дрова".

Про це заявив радник президента Дмитро Литвин, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Відповідну інформацію оприлюднили у вівторок, 5 листопада.

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Зеленський не підпише "закон про дрова"

Президент не буде підписувати цей закон,

– заявив Литвин.

Про причини він не уточнив. Радник президента також пояснив, що з технічних причин час на вето минув.

Нагадаємо, законопроєкт №9665, тепер більш відомий як "законопроєкт про дрова", передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. Подробиці про те, кого саме стосуватиметься закон про дрова, читайте в матеріалі 24 Каналу.