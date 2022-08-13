Закон про легалізацію зброї скоро винесуть на розгляд Ради: у МВС вважають, що його підтримають
Вже найближчим часом парламентарі можуть ухвалити закон про легалізацію зброї. Передбачається, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.
Що про це каже МВС – розповів в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону озвучив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає 24 канал.
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За словами Монастирського, позиція МВС полягає в тому, що для захисту житла українці повинні мати право володіти вогнепальною зброєю, зокрема пістолетами.
Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями,
– сказав Монастирський.
Він зазначив, що відповідний закон ймовірно ухвалять найближчим часом.Довідка. Законопроєкт про легалізацію зброї вже ухвалили у першому читанні. Зараз він готується до другого читання.
Що передбачає законопроєкт
Згідно з положеннями закону, короткоствольну зброю можна буде купувати і зберігати, а використовувати, крім захисту будинку, в тирах і на стрільбищах законних військових формувань.
Легалізацію зброї підтримує і міністр оборони Олексій Резніков. Він нагадав, що до війни в обігу перебували мільйони одиниць зброї, у тому числі – незадекларованої. А з початком війни виникла потреба нарешті ухвалити "давно назрілі рішення".
Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї,
– зазначив Резніков.
Також, на його думку, потрібно "не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури". Для цього, за словами міністра, потрібно розвивати відповідну інфраструктуру – мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, а також влаштовувати змагання.
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