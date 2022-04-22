Закон про ліквідацію всіх проросійських партій вже на останньому етапі, – Юрчишин

Законопроєкт про заборону проросійських партій вже перебуває на фінальному етапі. Його невдовзі винесуть на порядок денний.

Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Ярослав Юрчишин.

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За його словами, мовиться не про призупинення, а саме про цілковите викорінення цих партій.

Закон про ліквідацію всіх проросійських партій перебуває вже на останній стадії,

– запевнив він.

Також він додав, що працюють над тим, аби слідство щодо колаборантів було ефективнішим. Це все на порядку денному, наголосив Юрчишин.

Юрчишин про закон про ліквідацію всіх проросійських партій: дивіться відео

Президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили "Опозиційна платформа – За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія" та інші.