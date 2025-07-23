Ситуація навколо закону про НАБУ: у ГУР попередили про можливі провокації з боку Росії

22 липня після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, тисячі українців у низці міст вийшли на протести. Попри суспільну незгоду Володимир Зеленський таки підписав закон.

Уважно за ситуацією навколо закону 12414 спостерігають у Росії. Там хочуть використати внутрішній розбрат в Україні для підриву її здатності протистояти агресії. На цьому наголошують у ГУР, передає 24 Канал.

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Як Росія хоче використати суперечки навколо закону 12414?

За даними української розвідки, ворог має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу.

Також противник планує залучити усі можливі ресурси для загострення ситуації навколо закону про НАБУ.

Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства… можливі провокативні дії, інспіровані з Москви,

– попередили у ГУР.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що окупанти вже зараз намагаються викривити зміст мирних мітингів в Україні.

Росіяни подають інформацію так, що українці нібито вийшли вимагати від влади капітуляції та розганяють цю інформацію через свої мережі на Заході.