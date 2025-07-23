"Ганьба і відставка", – Кротевич влаштував жорсткий рознос керівництву НАБУ

Богдан Кротевич жорстко розкритикував новий закон щодо НАБУ та САП, а також розніс керівництво антикорупційного бюро. Він назвав посадовців покидьками та заявив, що через них важко захищати саму ідею незалежної антикорупційної структури.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис підполковника Богдана "Тавра" Кротевича, колишнього начальника штабу 12 бригади НГУ "Азов".

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Кротевич розгромив керівництво НАБУ через новий закон

Богдан Кротевич жорстко розкритикував закон щодо підпорядкування НАБУ та САП, ухвалений Радою. Він назвав документ ганебним і зазначив, що боротьба за незалежність антикорупційних органів не має виправдовувати дії їхнього нинішнього керівництва.

Так от, покидьки галімі, саме через вашу корупційність і гниль, зараз так важко захищати цю структуру та інституцію яка мала працювати правильно,

– заявив Кротевич у дописі.

Він розкритикував публічні "подяки" та піар у соцмережах з боку представників НАБУ. За словами Кротевича, керівництво має залишити посади з ганьбою – незалежно від подальшої долі закону.

І навіть якщо закон скасують – все керівництво НАБУ має звалити з ганьбою. Як і керівництво ДБР, до речі,

– наголосив військовий.

До слова, Володимир Зеленський зібрав керівників ключових правоохоронних та антикорупційних органів для спільної роботи проти російських загроз і зміцнення держави.

Учасники зустрічі домовилися про розробку конкретного плану дій для подолання суперечностей у системі та підвищення ефективності боротьби з корупцією.