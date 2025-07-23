Шкоди вже завдано, – інвестбанкір про реальні ризики для України через скандальний закон №12414

Скандальний закон №12414, який знищує незалежність НАБУ і САП, вдарить по іміджу України. Це дійсно дивне рішення.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що Україна фактично розвертається до 2013 року. Також закон про НАБУ і САП руйнує надії на євроінтеграцію.

До теми Обшуки, протести та фактична ліквідація НАБУ та САП: усе про ситуацію навколо закону №12414

Як закон про НАБУ і САП вплине на Україну?

Як наголосив Фурса, нещодавно прийнятий закон може вплинути і на відносини України і США. Дональд Трамп не сильно звертає увагу на антикорупційні інституції в нашій державі. Але от "тусовка MAGA" отримує "аргумент".

Ми роками чули від цієї тусовки, що Україна – "суперкорумпована". Зараз Трамп почав акуратно в риториці дрейфувати в наш бік. І робити такі кроки – це руйнувати можливість комунікувати з MAGA аудиторією. Там тепер можуть начитатися різних твітів, які напише російська пропаганда, що "Україна відмовляється від боротьби з корупцією" і так далі,

– зазначив Фурса.

Були сподівання, що Європа жорстко відреагує на такі дії. Але нічого такого не сталося з різних причин. Європа розуміє, що мусить підтримувати Україну, бо наша держава захищає їх від Росії. Але такі кроки з боку влади – удар по відносинах.

Не варто забувати, що багато євробюрократів зараз перебувають у відпустках. Вони ще не дали жорсткої реакції. І десь у вересні можуть повернутися до цієї теми.

Співпраця з МВФ, нові транші, будь-які нові гроші тепер починатимуться з розмови про незалежність нашої антикорупційної інфраструктури. Думаю, що базовий сценарій буде таким. Через кілька місяців українська влада під тиском Європи, МВФ, Світового банку буде змушена переголосувати за цю ганьбу. Але шкода вже завдана. І вона шалена,

– підкреслив Фурса.

Додамо, як у світі реагують на удар по незалежності НАБУ і САП – читайте в матеріалі 24 Каналу.