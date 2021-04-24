Кілька слів на тему закону про призов оперативного резерву першої черги. Дивіться, яка фігня... Далі читайте російською.

Проблема этого закона не в том, что в случае эскалации пойдут воевать все те же люди. Нет, тут нет проблемы.

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Потому что в общей массе эти люди пойдут воевать и безо всяких указов найвеличнішого.

Проблема кроется в другом.

Представим на минуту: есть некий... ну, пусть зенитно-ракетный полк. ППД в ж*пе мира на окраине какого-то села, городка по сути нет, жить негде, техники нет, условия – ад, а плюс к этому еще комполка-долбо*б, да и проверки шастают как к себе домой.

Понятное дело, что желающих служить в таком прекрасном полку нет от слова "совсем" и потому перманентный некомплект в этой воинской части.

Па-паааааам! А возьмем туда и призовем на годика полтора резерв первой очереди. Указ подмахнуть – и все готово, укомплектованность полка – 100%, есть кому плац подметать. И никакой эскалации при этом нет, война идет, как и сейчас, в режиме очаговых вспышек.

У закона о призыве резервистов есть нюансы / Фото Цензор.НЕТ

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А ты, вчерашний воевака и танкогрыз, метешь плац в Заж*пинске. Вот в чем кроется главная подлость сего закона. Он по сути разрешает срочную службу, но для взрослых дядек, и на срок, который определит найвеличніший.

Это такой лайфхак, что я аж младенцем поперхнулся, честно скажу. Пацаны хакнули систему, вплоть до Конституции.