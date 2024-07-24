Це як із забороною рабства: Епіфаній висловився щодо законопроєкту про УПЦ МП

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зробив заяву стосовно законопроєкту щодо заборони УПЦ МП. Настоятель ПЦУ вважає цю ініціативу єдиним способом захистити свободу віросповідання.

Окрім того, Епіфаній порівняв законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні із законом про заборону рабства чи заборону домашнього насильства.

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Що сказав Епіфаній про законопроєкт щодо УПЦ МП

Епіфаній зазначив, що коли структура так званої УПЦ МП виявилася не здатною до власних дій, як виявилися здатними всі інші релігійні організації в Україні, держава й суспільство зобов'язані допомогти та захистити себе на духовному фронті від агресії "русского мира".

Закон, про необхідність якого говорять уже кілька років, життєво необхідний. Це як закон про заборону рабства. Це як закон про заборону домашнього насильства. Цей закон — єдиний спосіб захистити свободу віросповідання для тих, хто не може й не хоче її захищати, віддавшись у добровільне служіння Москві,

– сказав митрополит.

Він підкреслив, що цей законопроєкт не забороняє релігійної діяльності в Україні, але ця ініціатива має зупинити використання релігійних спільнот України з боку Росії.

Зокрема, Епіфаній нагадав, що в Україні заборонені російські банки й медіа, партії та інші структури, тому на релігійному фронті не має залишатися без захисту одна з найбільш важливих і вразливих ділянок.

"Заборона російським релігійним центрам мати владу над українськими релігійними спільнотами жодним чином не зачіпає свободу віри, а навпаки — захищає її від кремлівської тиранії", – зауважив настоятель ПЦУ.

Він наголосив, що такий закон мав би бути демократичним і містити положення про аналіз, судову процедуру, можливість апеляції та зосередження на захисті, а не на покаранні.

Чи пропонований законопроєкт відповідає такому баченню? Загалом так. Навколо деталей тривають суперечки. Але наша позиція – краще мати недосконалий закон, який надалі можна поліпшити, ніж не мати ніякого,

– зазначив Епіфаній.

Митрополит підкреслив, питання заборони УПЦ МП в Україні вже не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав зробити все можливе, щоб "пролом в обороні, через який "русскій мир" ллє отруту в душі українців, був нарешті закритий".