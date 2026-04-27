"Це питання безпеки наших громадян": глава МВС розкрив деталі підготовки закону про зброю

В Україні планують затвердити закон про зброю для цивільного населення. Відповідні консультації мають відбутися вже цього або ж наступного тижня.

Про таке повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Які деталі підготовки закону?

За словами очільника МВС, невдовзі мають пройти консультації щодо впровадження закону. До обговорення планують залучити представників медіа, експертів, нардепів, військових – тих, які знаються на зброї.

Так, у відомстві прагнуть організувати загальнодержавне обговорення, щоб зрозуміти, на якому етапі ми наразі перебуваємо.

Закон про цивільну зброю має бути один для України. І цей закон не може підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян як під час війни, так і після війни,

– підкреслив Клименко.

Він також висловив сподівання, що спільними зусиллями вдасться прийти до спільного знаменника.

Зазначимо! Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус пояснив 24 Каналу, що легалізація зброї в Україні в умовах війни може стати стримуючим фактором для злочинців.

Що відомо про ризики легалізації зброї?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що суспільству варто бути уважнішим до потенційних загроз у публічних місцях. Водночас він підкреслив, що наявність зброї у цивільних не є ідеальним способом захисту, адже в реальних ситуаціях виникає багато юридичних і практичних обмежень, які ускладнюють її застосування навіть за наявності дозволу.

Адвокат Максим Крапивка пояснив, що в Україні вже діють чіткі правила щодо отримання дозволів на зброю, її зберігання та використання, а її постійне носіння на вулиці фактично не передбачене.

Зі свого боку операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін застеріг, що масова легалізація зброї може створити хибне відчуття безпеки та призвести до додаткових ризиків. Загроза від цієї зброї, на його думку полягає, зокрема, у такому: