Рада схвалила додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня схвалила законопроєкт №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Свої голоси за віддали 314 нардепів.

Повна назва законопроєкту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

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Що передбачають основні положення законопроєкту:

запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу;

розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;

забезпечення виконання судових рішень;

запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;

тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу та спрощення процедури їх закупівлі;

забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;

відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

У пояснювальній до законопроєкту мовиться, що ухвалення документа "дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19".