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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рада схвалила додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом

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      Рада схвалила додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом / golos.ua

      Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня схвалила законопроєкт №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Свої голоси за віддали 314 нардепів.

      Повна назва законопроєкту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

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      Що передбачають основні положення законопроєкту:

      • запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
      • розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;
      • забезпечення виконання судових рішень;
      • запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
      • тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу та спрощення процедури їх закупівлі;
      • забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;
      • відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

      У пояснювальній до законопроєкту мовиться, що ухвалення документа "дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19".

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Верховна Рада Законодавство Бізнес Судді Робота
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