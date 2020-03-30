Рада схвалила додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з коронавірусом
Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня схвалила законопроєкт №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Свої голоси за віддали 314 нардепів.
Повна назва законопроєкту – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".
Читайте також Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину
Що передбачають основні положення законопроєкту:
- запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу;
- розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;
- забезпечення виконання судових рішень;
- запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу;
- тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу та спрощення процедури їх закупівлі;
- забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;
- відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.
У пояснювальній до законопроєкту мовиться, що ухвалення документа "дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19".
Читайте також
-
Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у СШАсьогодні , 08:34
-
Арахамія хоче, щоб хворі депутати прийшли у Раду в захисних костюмахсьогодні , 08:39
-
Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19сьогодні , 13:33
-
Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФсьогодні , 07:41
-
Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофасьогодні , 12:35
-
Ми проголосуємо за відставку Ємця, – Кравчуксьогодні , 11:41