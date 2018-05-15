Закон джунглей: как вооружить украинским оружием "тигров" Юго-Восточной Азии

Сфера спецэкспорта трансформируется параллельно с глобальными изменениями. Для Украины традиционные рынки теряют привлекательность. Российский – отвалился вследствие войны, на некоторых других нам уже нечего предложить, с учетом собственных потребностей на фронте, третьи – взяли паузу на время, пока Украина "купирует" Путину хвост.

В этих условиях нужно целенаправленно завоевывать новые перспективные рынки. Важно понимание, что наиболее платежеспособных клиентов не интересуют устаревшие вооружения. Для них недостаточно и просто купить новые образцы в достаточном количестве. Им интересны организация совместных производств, трансфер технологий, создание локальной ремонтно-сервисной инфраструктуры, налаживание технологических цепочек в интересах третьих стран…

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Спецэкспорт в Юго-Восточную Азию как инновационный маркер украинского ОПК

ВТС стал важнейшим механизмом инновационного развития страны в условиях утилизации в зоне АТО советских запасов вооружений. Мы все еще обладаем уникальными технологиями и производствами, недостижимыми для многих стран. В области авиации, высокоточных вооружений, турбодвигателестроении… Экспорт высокотехнологической продукции, усиленный трансфером технологий, для нас – шанс привлечь инвестиции и повысить инновационный индекс своей "оборонки". И таким образом – качественно усилить обороноспособность страны.

В нынешних условиях Юго-Восточная Азия – один из наиболее перспективных рынков ВТС для Украины. Во-первых, там есть реальные оборонные бюджеты и готовность их тратить. Во-вторых, мы понимаем потребности этого рынка и готовы технологически их удовлетворить. И, в-третьих, у нас в этом регионе нет геополитических противоречий. Более того, имеем здесь многолетнюю историю отношений со многими странами.

Это сотрудничество важно для нас, исходя из трансформаций мировой экономической географии и усиления азиатских финансовых центров. Ключевая важность Юго-Восточной Азии для украинского ОПК в том, что там требуются высокотехнологические изделия. А мы заинтересованы усиливать этот экспортный сегмент. Некоторые перспективные для данного рынка образцы вооружений уже запущены в Украине в серийное производство. Часть изделий Укроборонпром готов доводить до завершения в рамках экспортных контрактов. Соответствующий опыт есть. Так в свое время Украина создала линейку высокоточного вооружения ("Скиф", "Сармат", "Корсар"), довела до ума "Оплот", БТР-3 и БТР-4, разработала проекты модернизации в области авиации и артиллерийских систем...

Наиболее крупный региональный игрок – Китай стоит особняком, предполагая особый уровень отношений. Китайская тема требует отдельного исследования, поэтому обратим внимание на другие, интересные Украине страны. В первую очередь это Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Мьянма…

Правильное решение для Украины – поиск "tailor made approach" (индивидуального подхода) в отношениях с каждой страной. Юго-Восточная Азия — неоднородный регион, состоящий как из членов G20, так и PC16 – посткитайских развивающихся экономик. Одним из них интересны инновационные решения с организацией локальных производств в сфере авиации и кораблестроения. Другим же пока достаточно услуг ремонта украинскими предприятиями авиадвигателей к советским самолетам и вертолетам или модернизации систем ПВО ЗСУ-23-4 "Шилка" и С-125 "Печора".

Малайзия – как региональный хаб украинского ОПК на рынке АСЕАН

Участие Укроборонпрома в 16-й международной выставке Defence Services Asia-2018 (DSA) в Куала-Лумпур прояснило многим нашим партнерам возможности Украины. Даже официальный отчет на корпоративном сайте концерна позволяет оценить масштаб реализованный коммуникаций. Среди фигурантов переговоров – первые лица оборонного сектора Малайзии, Таиланда, Индонезии, Филиппин, Шри Ланки… По инсайдерской информации, состоялись встречи с представителями Китая, Бангладеш и еще ряда стран.

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Интерес региона к нашим возможностям определяют несколько ключевых направлений украинского ОПК: авиация, бронетанковая и военно-морская тематика, радиолокационная техника и системы ПВО, ракетно-артиллерийские вооружения, в первую очередь высокоточные ПТРК.

Показательной оказалась активность украинской делегации с представителями высшего военного руководства Малайзии. Состоялись встречи с министром обороны и всеми командующими Королевских вооруженных сил – ВМС, ВВС, Сухопутных войск, а также – Национальной королевской полиции. Те получили представление о возможностях украинского ОПК. В том числе в плане развития двусторонней кооперации. Среди наиболее перспективных направлений – поставки ПТРК производства КБ "Луч", плавучих доков Херсонского завода "Паллада", с налаживанием дальнейшей производственной кооперации, бронетехники и боевых машин 4х4. Внимание уделили поставкам в Малайзию самолетов ГП "Антонов", с перспективами локализации производства.

Малайзия может стать стратегическим для Украины региональным партнером.

Малайзия – один из немногих, действительно открытых и конкурентных рынков продукции военного назначения. Здесь нет трепетного отношения к РФ, как в ряде других стран региона. Но при этом существует понимание возможностей ОПК Украины, закаленного войной на Донбассе, где наши вооружения успешно противодействуют новейшим российскиим разработкам. При налаживании более тесного ВТС, эта страна может стать для нас региональным хабом для продвижения украинской продукции на рынок вооружений АСЕАН, – подчеркивает гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

В пользу Украины играет то, что многие страны Юго-Восточной Азии долгое время ориентировались на советские и российские вооружения. Мы же являемся одним из лидеров на рынке услуг ремонта и модернизации авиации, бронетехники, боевых кораблей, артиллерийских систем советского образца и их модификаций.

Конкуренция с РФ, занимающей достаточно сильные позиции в этом сегменте, не является для Украины критическим фактором. История крайних лет показывает, что многие страны региона достаточно легко отказываются от старых поставщиков вооружений в пользу их прямых конкурентов.

Так, официальный Куала-Лумпур давно интересуется закупкой 18 многофункциональных истребителей на замену устаревшим МиГ-29. В рамках DSA-2018 его представители провели переговоры с Пакистаном о продаже ВВС Малайзии истребителей JF-17 "Тандер" совместной разработки "Chengdu Aircraft Industry Corporation" и "Pakistan Aeronautical Complex" (PAC). В рамках поддержки предложения в PAC уже заявили о готовности передать малазийским предприятиям технологий производства комплектующих, обслуживания и ремонта самолетов.

Параллельно авиастроительная компания "Dassault Aviation" (Франции) ведет переговоры с правительством Малайзии о поставке в страну 18-ти истребителей Rafale. По сообщению гендиректора компании Эрика Трапье, контракт может быть заключен в 2018-м. А, к примеру, правительство Мьянмы недавно одобрило контракт о поставках своим ВВС 16 JF-17 на замену российским МиГ-29. Эти и другие факты подчеркивают шансы Украины также потеснить компании РФ на ряде направлений.

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Индонезия, Вьетнам и Таиланд – плацдармы Украины в Юго-Восточной Азии

Не стоит рассматривать ВТС лишь как возможность купли-продажи вооружений. Для Украины важно позиционировать себя на рынке Юго-Восточной Азии игроком, предлагающим комплексный подход в модернизации устаревшей военной техники и продвижении современных унифицированных вооружений.

Украинские технологии способны замкнуть ряд технологических цепочек международных корпораций в совместном производстве вооружений и военной техники, в том числе для экспорта в третьи страны. В первую очередь речь идет об авиации и высокоточных вооружениях. То же можно сказать о предоставлении услуг специального назначения, трансфере технологий оборонного и двойного назначения.

Наша задача – не просто открыть новый рынок, а предложить региону понятную внешнеэкономическую политику. Это упрочит экономические коммуникации Украины с другими странами на этом стратегическом направлении. Нужно использовать фактор восприимчивости региона к украинским технологическим решениям. Ведь многие инженеры и чиновники того же Вьетнама, Лаоса, Индонезии учились в украинских или советских университетах.

Наиболее перспективными среди уже реальных партнеров Украины в Юго-Восточной Азии можно назвать Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Мьянму. А еще есть более, чем 100 миллионные Филиппины, Шри Ланка и Южная Корея. Опишем коротко сильные стороны сотрудничества Украины с некоторыми из них.

Таиланд уже несколько лет является нашим стратегическим партнером в регионе. За 3-4 года в эту часть полуострова Индокитай нами поставлено техники и оказано услуг на сумму около 0,5 миллиардов долларов. Речь идет об инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Значительную часть товарооборота занимают более 200 отгруженных БТР-3 и 49 ОБТ "Оплот" в рамках недавно завершенного контракта. В Таиланде нам необходимо сохранить позиции в области бронетехники, и одновременно расширять экспортную линейку за счет самолетов "Антонова", комплексов управляемых артиллерийских вооружений, организации совместных производств и сервисных центров.

Вьетнам – еще одна перспективная для украинской "оборонки" страна. Военное сотрудничество между нами налажено со времен СССР. Здесь существует реальная конкуренция с Россией, но даже в таких условиях Украина занимает серьезные позиции. К примеру, "Укроборонсервис", входящий в состав "Укроборонпрома", предоставляет услуги ремонта авиационных двигателей АЛ-31Ф в интересах ПВО ВВС Вьетнамской народной армии. А николаевская "Заря-Машпроект" поставляет ВМС этой страны лучшие в мире газотурбинные двигатели.

За 10 лет украинские компании отгрузили во Вьетнам продукции и предоставили услуг на суму, превышающую 0,3 миллиарда долларов. Номенклатура составляет как ремонт и поставку запчастей, так и продажи высокотехнологической продукции – корабельных двигателей и агрегатов, авиационного оборудования, систем ПВО. Среди перспективных направлений – ремонт и модернизация боевых кораблей, поставки самолетов ГП "Антонов", усиление позиций в области авиаремонта, продажа, обслуживание и продление ресурса ракет класса "воздух-воздух", поставки ПТРК и колесной легкобронированной техники.

Индонезия давно переросла из регионального лидера в мировые, войдя в G20. За три года ВТС Украины с этой страной заметно активизировалось. Поставлена пробная партия БТР-4, оказываются услуги по ремонту авиационных двигателей и агрегатов. Эти контракты могут вывести наши страны на магистральный путь сотрудничества. Индонезии – стране с населением в 260 млн человек – интересны практически все позиции украинского спецэкспорта. И, что важно, там способны переварить любые объемы поставок.

Географические особенности Индонезии в том, что это – архипелаг, состоящий из 17 804 островов с общей береговой линией протяженностью 54,7 тысяч км. Там актуальна продукция военно-морской и военно-воздушной тематики. Наиболее интересными инновационными двусторонними проектами могут стать поставка Индонезии украинских самолетов, в том числе – разработка спецпроекта морского патрульного самолета. В рамках Defence Services Asia-2018 Украина представила представителям Минобороны Индонезии линейку самолетов ГП "Антонов", в том числе, способных обеспечивать контроль морского побережья.

Интересными направлениями двустороннего сотрудничества является совместные разработка и производство скоростных патрульных и штурмовых катеров, ремонт и модернизация боевых кораблей и корабельных систем вооружений. Среди перспективных проектов – налаживание в Индонезии локального производства авиационных ракет, поставки твердотельных РЛС с трансфером технологий и организацией совместного производства, создание сервисного центра по ремонту, обслуживанию и модернизации авиации.

PS. "Азиатских тигров" иногда полезно дергать за усы

Борьба с внешним агрессором и изменения конъюнктуры традиционных рынков вооружений заставляют Украину быстрее адаптироваться к новым условиям. Для нас стратегически важно активизировать ВТС с ключевыми странами АСЕАН. Это – наиболее быстрорастущий финансовый и инновационный мировой центр. Не нужно бояться дергать азиатских "тигров" за усы. Нам важно обратить на себя внимание и убедить в перспективности двустороннего партнерства. В этом случает все средства хороши…

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