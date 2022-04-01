Закони економіки діють незалежно від указів Путіна
Джерело:телеграм Кирила Рогова
Нещасні росіяни дедалі глибше поринають у паралельну реальність. У ній не лише українські військові самі бомбардують свої міста, доки Росія намагається врятувати від них мирних українських мешканців, у ній ще й рубль зміцнюється, акції зростають, економіка справно працює.
Совок 2.0
У цій новій "реальності" еліти забули колишні розбіжності, згуртувалися довкола лідера в патріотичному пориві та засукали рукави. А Захід, вмившись сльозами і втерши соплі, змушений купувати наш газ за рублі.
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Ця реальність нам, втім, добре відома і називається "Радянський Союз". Там теж рубль був міцнішим за долар, у еліт не було розбіжностей у підтримці лінії партії, а навантаження та відвантаження чітко відповідали вказівкам пленумів ЦК.
Кожен вільний вірити в найближчу йому особисто частину цієї маячні: хто у звірства українських "націоналістів", хто в рубль, хто у відвантаження – навантаження, а хто в згуртовані еліти.
У полоні ілюзій
Ось тільки рубль не зміцнюється. Якщо долар не можна купити, його ціна, виставлена Центробанком, немає ринкового сенсу.
Вона відображає лише той факт, що держава заборонила компаніям та громадянам використати долар як засіб заощадження. Валюту від постачання газу конвертуватиме в рублі "Газпромбанк", і сенс цієї конвертації тільки в тому, щоб валюта не залишалася на рахунках компаній, а відразу переходила до рук Центробанку, тобто, держави.
Російські акції не ростуть, тому що від того, що сьогодні Петро Петрович купив у Семен Семеновича акції по 20 рублів, а завтра продав йому по 25 рублів, кількість грошей в економіці та на рахунках компаній не змінюється.
Глухий кут для еліт
Еліти гуртуються навколо лідерів лише у фантазіях самих лідерів і піснях пропагандистів.
Насправді ж вони повинні пропонувати різні шляхи виходу з ситуації, що відповідають їхнім інтересам, – і це була б змістовна частина картинки. А якщо вони тільки "згуртовуються", то, значить, має місце якась хрєнь, для прикриття якої використовується ця хтонь.
Країни експортують товари, щоб отримати ту валюту, де вони купують необхідний імпорт. З цього погляду вимога до "недружніх країн", щоб вони платили за газ нашими рублями – це гучна декларація повної неадекватності реаліям світу. Але закони гравітації діють незалежно від указів президента Путіна.
Російські еліти і вся Росія опинилися у винятково тяжкому становищі, вихід із якого знайти не просто. Але тільки згуртованість навколо лідера та віра в паралельну реальність – це те, що їх завело сюди, а зовсім не те, що може нас звідси вивести.
#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: