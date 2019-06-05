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      Законопроект про тимчасові слідчі комісії: як зробити імпічмент реальним

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      Чотирьом президентам України намагалися оголосити імпічмент і кожного разу не вдало. Адже в Конституції прописана нереалістична процедура, аби це зробити.

      Декілька років нардепи переконували: аби спростити процес, необхідно ухвалити окремий закон "Про імпічмент".

      Читайте також: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки

      Наприкінці травня з'явилося одразу два варіанти: президентський та депутатський. Проте парламентарям не вистачило голосів, аби внести їх у порядок денний.

      Про процедуру імпічменту зокрема йдеться в законопроекті про тимчасові слідчі комісії. Майже чотири роки він перебував у парламенті без розгляду. У першому читанні його проголосували місяць тому. Наразі взялися за друге.

      Основні положення процедури усунення президента від влади записані в Конституції. Народні депутати мають зібрати щонайменше 226 підписів, щоб створити слідчу комісію, яка вже і має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин гаранта.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Усі матеріали відправити до Конституційного суду. І якщо підстави для відставки глави держави знайдуть і там, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру.

      Особливо, з точки зору процедури, просто уточнюється багато невідповідностей, включаючи формування, проходження, строки і наслідки,
      – зазначила народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

      Тож фактично процедура імпічменту легшою не стане. Аби спростити її, необхідно вносити зміни до Конституції.

      "Було би чесно з боку Президента внести зміни до Конституції, якими зменшити оцю фінальну цифру голосування. Тобто не 338, а хоча б 300 зробити, або взагалі, наприклад, 275 – зробити спеціальну кваліфікуючу більшість", – сказав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

      Окрім цього, парламент хоче посилити роль тимчасових слідчих комісій. Нині у парламенті їх дві – щодо розкрадань в оборонній сфері та про напади на громадських активістів. І хоча члени цих комісій й зараз можуть викликати представників будь-яких органів та вимагати від них матеріали справ, але фактично ТСК не має жодного правового статусу.

      Державні органи можуть саботувати роботу ТСК: відмовити в інформації, не з'являтися на засіданнях. А висновки залишаються лише на папері. То ж парламент хоче зробити, аби висновки ТСК стали обов'язковими для виконання.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Верховна Рада Самопоміч Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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