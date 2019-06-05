Законопроект про тимчасові слідчі комісії: як зробити імпічмент реальним

Чотирьом президентам України намагалися оголосити імпічмент і кожного разу не вдало. Адже в Конституції прописана нереалістична процедура, аби це зробити.

Декілька років нардепи переконували: аби спростити процес, необхідно ухвалити окремий закон "Про імпічмент".

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Наприкінці травня з'явилося одразу два варіанти: президентський та депутатський. Проте парламентарям не вистачило голосів, аби внести їх у порядок денний.

Про процедуру імпічменту зокрема йдеться в законопроекті про тимчасові слідчі комісії. Майже чотири роки він перебував у парламенті без розгляду. У першому читанні його проголосували місяць тому. Наразі взялися за друге.

Основні положення процедури усунення президента від влади записані в Конституції. Народні депутати мають зібрати щонайменше 226 підписів, щоб створити слідчу комісію, яка вже і має підтвердити державну зраду або інший кримінальний злочин гаранта.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Усі матеріали відправити до Конституційного суду. І якщо підстави для відставки глави держави знайдуть і там, то за рішення має проголосувати вже щонайменше 338 депутатів. Закон про Регламент Верховної Ради деталізує цю процедуру.

Особливо, з точки зору процедури, просто уточнюється багато невідповідностей, включаючи формування, проходження, строки і наслідки,

– зазначила народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

Тож фактично процедура імпічменту легшою не стане. Аби спростити її, необхідно вносити зміни до Конституції.

"Було би чесно з боку Президента внести зміни до Конституції, якими зменшити оцю фінальну цифру голосування. Тобто не 338, а хоча б 300 зробити, або взагалі, наприклад, 275 – зробити спеціальну кваліфікуючу більшість", – сказав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

Окрім цього, парламент хоче посилити роль тимчасових слідчих комісій. Нині у парламенті їх дві – щодо розкрадань в оборонній сфері та про напади на громадських активістів. І хоча члени цих комісій й зараз можуть викликати представників будь-яких органів та вимагати від них матеріали справ, але фактично ТСК не має жодного правового статусу.

Державні органи можуть саботувати роботу ТСК: відмовити в інформації, не з'являтися на засіданнях. А висновки залишаються лише на папері. То ж парламент хоче зробити, аби висновки ТСК стали обов'язковими для виконання.