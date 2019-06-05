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      Законопроект о временных следственных комиссиях: как сделать импичмент реальным

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      Четырем президентам Украины пытались объявить импичмент и каждый раз не удачно. Ведь в Конституции прописана нереалистичная процедура, чтобы это сделать.

      Несколько лет нардепы убеждали: чтобы упростить процесс, необходимо принять отдельный закон "Об импичменте".

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      В конце мая появились сразу два варианта: президентский и депутатский. Однако парламентариям не хватило голосов, чтобы внести их в повестку дня.

      О процедуре импичмента в частности говорится в законопроекте о временных следственных комиссиях. Почти четыре года он находился в парламенте без рассмотрения. В первом чтении его проголосовали месяц назад. Сейчас взялись за второе.

      Основные положения процедуры отстранения президента от власти записаны в Конституции. Народные депутаты должны собрать минимум 226 подписей, чтобы создать следственную комиссию, которая уже и должна подтвердить государственную измену или иное тяжкое преступление гаранта.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

      Все материалы отправить в Конституционный суд. И если основания для отставки главы государства найдут и там, то за решение должны проголосовать уже менее чем 338 депутатов. Закон о Регламенте Верховной Рады детализирует эту процедуру.

      Особенно, с точки зрения процедуры, просто уточняется много несоответствий, включая формирование, прохождение, сроки и последствия,
      – отметила народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник.

      Поэтому фактически процедура импичмента легче не станет. Чтобы упростить ее, необходимо вносить изменения в Конституцию.

      "Было бы честно со стороны Президента внести изменения в Конституцию, которыми уменьшить эту финальную цифру голосования. То есть не 338, а хотя бы 300 сделать, или вообще, например, 275 – сделать специальное квалифицирующее большинство", – сказал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

      Кроме этого, парламент хочет усилить роль временных следственных комиссий. Сейчас в парламенте их две – по хищениям в оборонной сфере и о нападениях на гражданских активистов. И хотя члены этих комиссий и сейчас могут вызвать представителей любых органов и требовать от них материалы дел, но фактически ВСК не имеет никакого правового статуса.

      Государственные органы могут саботировать работу ВСК: отказать в информации, не появляться на заседаниях. А выводы остаются только на бумаге. Поэтому парламент хочет сделать, чтобы выводы ВСК стали обязательными для исполнения.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Самопомич Верховная Рада Импичмент Новости политики
      Источник: 24 канал
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