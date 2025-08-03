У липні влада ухвалила скандальний законопроєкт 12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП. Він, зокрема, вплинув на співпрацю бюро з викривачами корупції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника НАБУ Семена Кривоноса для "ВВС Україна".

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Які були наслідки законопроєкту 12414?

Як пояснив Кривонос, проєкт закону дозволяв генпрокурору отримати доступ до усіх кримінальних проваджень НАБУ та витребувати будь-яке з них, включно з інформацією про викривачів у справі та іншими даними.

Ми точно знаємо, що викривачі з цього приводу дуже сильно нервували. Справді, виникли проблеми щодо співпраці з викривачами. Це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося,

– зауважив він.

Нагадаємо, після прийняття скандального закону про ліквідацію НАБУ і САП люди вийшли на перші великі мітинги за час повномасштабного вторгнення. У відповідь на критику Зеленський подав новий закон про антикорупційні органи, який фактично повертав все на місце. 31 липня Рада проголосувала за нього, а президент підписав документ. Наступного дня він набув чинності.