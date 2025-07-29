На 31 липня заплановане голосування у парламенті за президентський законопроєкт, який повертає НАБУ і САП відібрані у них раніше повноваження. Однак перед цим відбудеться розгляд документу у профільному комітеті.

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності проведе позачергове засідання, аби розглянути законопроєкт президента 13533, передає 24 Канал.

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Коли правовий комітет розгляне законопроєкт 13533?

Засідання відбудеться 30 липня 2025 року о 13:00 в режимі відеоконференції. До участі у ньому запрошені представники Офісу Генпрокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАЗК, а також автори законопроєктів.

Нагадаємо, що раніше очільник НАБУ Семен Кривонос заявив про ризик блокування законопроєкту у парламенті. Він наголосив на важливості його швидкого ухвалення в цілому та без двох читань.

Нагадаємо, що законопроєкт 13533 повертає антикорупційним органам незалежність, скасовану попереднім законом 12414. Його Зеленський підписав 22 липня. Втім, суспільство різко відреагувало на такі дії влади. Тисячі людей у різних містах України вийшли на акції протесту. Також українську владу розкритикували європейські партнери. Вони нагадали, що незалежність НАБУ та САП – необхідний критерій для євроінтеграції нашої країни.