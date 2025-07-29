Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що очікує від народних депутатів підтримки президентського законопроєкту щодо антикорупційних органів. За його словами, НАБУ і САП залишатимуться незалежними, але будуть введені певні механізми для захисту від російського впливу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Стефанчука в ефірі "Ми – Україна".

Дивіться також Новий законопроєкт Зеленського, реакція НАБУ та Заходу: усе про ситуацію щодо закону №12414

Чи підтримує спікер ВР новий закон щодо антикорупційних органів?

Скандальний законопроєкт, через який українці вийшли на величезні мітинги, Верховна Рада ухвалила 22 липня. Ним обмежувалися повноваження НАБУ і САП, які мали перейти під контроль Офісу Генерального прокурора. Тоді рішення ухвалили 263 депутати, але через резонанс довелося впроваджувати нові норми. Так президент Володимир Зеленський вніс до ради свій законопроєкт про роботу антикорупційних органів, який депутати розглянуть 31 липня.

Після тих усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України увійшла і вона має певний баланс, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому,

– зазначив Руслан Стефанчук.

Згідно з новим документом, антикорупційні органи матимуть незалежність, як це й було раніше. Однак за новими правилами, якщо їх підтримають, певні посадовці НАБУ і САП повинні будуть проходити перевірку на поліграфі.

За словами глави Верховної Ради, такий законопроєкт є компромісним і консолідаційним. Його підтримали навіть у Європейському Союзі. Стефанчук також додав, що демократичні процеси в Україні зараз показують, що серед громадян є ті, хто ніколи не сприйматиме будь-які інші форм управління державою".

Спікер також закликає комітет і депутатів не затягувати з рішенням та ухвалити законопроєкт якомога швидше.