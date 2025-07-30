Фракція "Слуга народу" обговорюватиме президентського законопроєкту про незалежність НАБУ і САП. Профільний комітет вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей документ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речниці фракції "Слуга Народу" Юлії Палійчук у коментарі Укрінформу.

Дивіться також Готують інші варіанти: які загрози, якщо депутати не проголосують за новий закон щодо НАБУ і САП

Що кажуть у "Слузі народу" про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП?

Перед засіданням депутатів Верховної Ради, що пройде 31 липня, представники "Слуги народу" планують обговорити законопроєкту про незалежність НАБУ і САП, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Комітет з питань правоохоронної діяльності прийняв рішення підтримати президентський законопроєкт за основу і в цілому. Голосування за нього відбудеться на найближчому засіданні Верховної Ради. Фракція «Слуга Народу» безперечно підтримає ініціативу президента. Також повідомляю, що завтра відбудеться засідання фракції, на якому відбудеться обговорення цього законопроєкту,

– розповіла Палійчук.

Законопроєкт передбачає, що антикорупційні органи матимуть незалежність, але деякі посадовці матимуть проходити перевірку на поліграфі. Планується, що нововведення дозволить уникнути російського впливу на НАБУ і САП.

На засіданні комітету, який підтримав президентський законопроєкт, перебували представники Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Національного агентства з питань запобігання корупції та безпосередньо автори законопроєктів.

До слова, на сайті Верховної Ради зареєстровано шість альтернативних законопроєктів до ініціативи президента під номером 13533.

Очільник Парламенту Руслан Стефанчук прогнозує, що депутати мають підтримати президентський законопроєкт за основу та в цілому. Зміни внесли після того, як підтриманий Верховною Радою законопроєкт 22 липня викликав резонанс і протести серед громадян.