"Слуги народу" визнали необхідність доопрацювати законопроєкт 5655, проти якого виступають мери

Мери українських міст просять народних депутатів не голосувати за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участю громадськості та місцевої влади.

Таку позицію від імені керівників територіальних громад висловив мер Чорткова Володимир Шматько. На це вже відреагував народний депутат від "Слуги народу". Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за зміни системи містобудування.

До теми Асоціація міст б'є на сполох через законопроєкт 5655: чому не можна допустити його ухвалення

Чому законопроєкт №5655 потрібно доопрацювати

"Цього тижня у Верховній Раді України будуть розглядати законопроєкт 5655 про зміну системи містобудування в цілому. Як міський голова Чорткова звертаюся до депутатів ВРУ не голосувати завтра і відправити на доопрацювання. Разом з Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад та Асоціацією міст України допрацювати і проголосувати зі збереженням і посиленням повноважень місцевого самоврядування. Не зупиняйте децентралізацію в містобудуванні", – заявив Шматько.

Мер Чорткова наголосив, що реформа у сфері будування потрібна. Її завдання – ліквідувати корупцію в галузі, мінімізувати контакти з чиновниками та ввести більше електронних послуг.

Водночас запропонована редакція законопроєкту №5655, за його словами, містить цілу низку сумнівних положень. Зокрема:

передбачається монопольний допуск виключно "своїх" будівельників на ринок;

контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються, натомість створюються приватні органи контролю, яким передають всі повноваження без жодної відповідальності;

монопольний центральний орган зможе зупиняти будь-яке будівництво без жодних наслідків;

створюються умови для самовільного будівництва, без оформлення права власності на земельні ділянки.

На заяву мера Чорткова відреагував нардеп від "Слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін також закликав колег сісти за стіл переговорів, перш ніж голосувати за законопроєкт №5655.

"Не можна робити реформи через тиск, ламаючи через коліно стейкхолдерів. Помилковим є жити в парадигмі "всі мери – корупціонери". Також помилковим є жити в парадигмі, що всі, хто займається питаннями містобудування в парламенті, є "будівельною мафією". Головна проблема даного законопроєкту – у відсутності діалогу між сторонами, у відсутності бажання чути іншу сторону. Замість того, щоб витрачати ресурси на взаємний хейт, тиск та медійні кампанії, варто сісти і в прозорий спосіб знайти вирішення. Наразі якісного діалогу між центральною та місцевою владою навколо цього проєкту немає", – заявив Безгін.