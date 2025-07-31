У Верховній Раді проголосували за законопроєкт, який відновлює незалежність НАБУ і САП. Деякі фракції підтримали його більшістю голосів.

Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 Каналу розповів, що зі зміною позиції президента змінилася й позиція його фракції – "Слуги народу". Так званий "тиждень вибачень", який цьому передував, загалом давав підстави прогнозувати саме такий результат.

Дивіться також Рада ухвалила новий законопроєкт про НАБУ і САП: як відреагували протестувальники

Як голосували фракції?

Власне, та сама тенденція спостерігається і в "ОПЗЖ". Майже щодо кожного з них вже відкрите кримінальне провадження за підозрою в загрозі національній безпеці чи державній зраді.

Зрозуміло, що домовлятися в такому стані владі, коли вона контролює правоохоронні органи, доволі легко. Інше питання – що, напевно, поліграфи варто було б упроваджувати не в НАБУ і САП, що не дасть жодного ефекту. Варто було б перевірити частину депутатського корпусу – особливо тих, хто залишився "у спадок" від проросійських, заборонених партій у Верховній Раді,

– сказав Ярослав Юрчишин.

Він додав, що стосовно зміни позиції "Голосу" та "ЄС" – вони свою позицію не змінювали. Вони були проти першого закону. Вони були готові голосувати за президентський законопроєкт, хоча насправді мали власні альтернативні законопроєкти, які, на їхню думку, були значно кращими. Критична ситуація вимагала швидкого рішення. Він додав, що франкції усвідомлювали інфантильність позиції більшості, коли голосують лише за свої законопроєкти, а законопроєкти опозиції ігнорують.

Нагадаємо, що, 31 липня народні депутати проголосували за законопроєкт, який подав президент. Цей документ стосується НАБУ та САП і визначає, що ці органи мають бути незалежними. Із загальної кількості депутатів 331 проголосував "за".

Також відомо, як голосували різні фракції. Найбільше голосів дали депутати з фракції "Слуга народу" – 214. На другому місці – "Європейська Солідарність", яка дала 27 голосів. Далі – "Довіра" та "ОПЗЖ" – по 17, "Голос" – 16, позафракційні депутати – 15, а "Батьківщина" – лише 4.