У Зеленського оцінили, коли буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію
Кабмін 11 січня відправив на доопрацювання законопроєкт про зміни у мобілізації. В Офісі Президента розповіли, коли ж парламент може ухвалити оновлений документ.
Верховна Рада України може ухвалити законопроєкт про мобілізацію за кілька тижнів – вже допрацьований документ з пропозиціями народних депутатів. Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 Канал.
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Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію
Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести,
– сказав він.
Подоляк зауважив, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.
Законопроєкт про мобілізацію в Україні: основні новини
- Наприкінці грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення.
- Цьогоріч 11 січня Кабінет міністрів відкликав законопроєкт про зміни у мобілізації. Це було необхідно, щоб доопрацювати його та врахувати правки, які внесли комітети Верховної Ради.
- Українська нардепка Мар'яна Безугла поділилася інформацією, що, ймовірно, планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби.
Наразі у новій редакції законопроєкту про мобілізацію можуть виключити такі запропоновані зміни:
- вимогу надання військовозобов'язаними місця проживання при укладанні трудового договору;
- антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
- відстрочку чинним народним депутатам України;
- відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
- вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
- норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
- вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
- вилучити норму щодо обов'язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
- вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
- виключити повістки через електронну пошту;
- Крім того, Безугла також розповіла, що в одному з пунктів документів хочуть скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років.