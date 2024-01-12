У Зеленського оцінили, коли буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію

Кабмін 11 січня відправив на доопрацювання законопроєкт про зміни у мобілізації. В Офісі Президента розповіли, коли ж парламент може ухвалити оновлений документ.

Верховна Рада України може ухвалити законопроєкт про мобілізацію за кілька тижнів – вже допрацьований документ з пропозиціями народних депутатів. Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує 24 Канал.

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Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести,

– сказав він.

Подоляк зауважив, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні: основні новини

Наприкінці грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення.

Цьогоріч 11 січня Кабінет міністрів відкликав законопроєкт про зміни у мобілізації. Це було необхідно, щоб доопрацювати його та врахувати правки, які внесли комітети Верховної Ради.

Українська нардепка Мар'яна Безугла поділилася інформацією, що, ймовірно, планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби.

Наразі у новій редакції законопроєкту про мобілізацію можуть виключити такі запропоновані зміни: