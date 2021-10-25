Законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії

Руслан Стефанчук відправив на розгляд Венеційської комісії законопроєкт про місцевий референдум.

Голова Верховної Ради хоче отримати об'єктивний експертний висновок щодо законопроєкту №5512. Саме тому 25 жовтня політик відправив його Венеційській комісії.

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Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні,

– заявив Стефанчук.

Що відомо про законопроєкт щодо місцевого референдуму

Документ про місцевий референдум внесли у Верховну Раду 19 травня 2021 року.

Він передбачає право для громад самостійно вирішувати питання місцевого значення за допомогою голосування.

Однак на такий референдум не можна буде виносити питання, які є предметом всеукраїнського референдуму, суперечать Конституції, призводять розпалювання ворожнечі, а також передбачають ліквідацію незалежності України.

Зауважимо, що призначати і проводити референдум при воєнному чи надзвичайному стані заборонено.

Схвалене рішення буде обов'язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня ухвалення.

Повний текст публікації Руслана Стефанчука у фейсбуці:

Законопроєкт "Про місцевий референдум" направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні!