Нацгвардія зможе використовувати зброю під час "заворушень": Комітет ВР підтримав законопроєкт

Нардепи затвердили законопроєкт, який дозволяє Нацгвардії використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних під час "масових заворушень".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії корупції.

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Що відомо про ризики нового законопроєкту

Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який дає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників.

Все це – в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень "для захисту держави". Натомість нові правки від комітету надають Нацгвардії більше повноважень "ефективно" розганяти мітинги,

– зазначають у ЦПК.

Так, нова редакція законопроєкту №10311 дозволяє Нацгвардії:

застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, – ще й без належного попередження про це мітингувальників;

використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень;

маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою;

використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Через це їх можуть використовувати для спостереження за мітингувальниками.

Варто наголосити, що Верховна Рада планує проголосувати за цей законопроєкт у другому читанні вже наступного тижня.

До слова, невдовзі у парламенті у другому читанні розглянуть законопроєкт щодо посилення відповідальності для працівників ТЦК та ВЛК.