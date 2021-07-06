Уряд хочуть позбавити понад пів сотні повноважень: комітет Ради визнав законопроєкт корупційним

Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроєкт щодо позбавлення Кабміну нібито невластивих йому повноважень. Він пропонує внести зміни до 30 законодавчих актів.

Законопроєкт назвали таким, що містить корупційні ризики. Відповідне обговорення у режимі онлайн профільний комітет провів 6 липня.

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В уряду хочуть забрати повноваження

Законопроєкт №5052 у лютому подав ініціатор прем'єр Денис Шмигаль. Документ передбачає передачу 54 повноважень, які наразі виконує уряд, центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам.

Народні депутати під час обговорення висловили низку зауважень. Наприклад, що передача міністерствам функції ухвалення нормативно-правової бази для того чи іншого центрального органу не буде прозорою і породить зловживання.

Комітет ухвалив рішення визнати законопроєкт таким, що містить корупційні ризики.

Там зазначають, деякі норми породять колізію і конкуренцію між різними рівнями влади. Зокрема у таких законах:

"Про місцеві державні адміністрації",

"Про державну службу",

"Про зерно та ринок зерна в Україні".

Позбавлення повноважень Кабміну: про що законопроєкт